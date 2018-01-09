На кордоні з Польщею затримали нелегалів

Учора на Львівщині дільничному інспектору відділу прикордонної служби «Лопушанка» зателефонували мешканці одного з сіл прикордоння та повідомили про чотирьох невідомих, яких бачили поблизу кордону. Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, прикордонники розпочали пошук. Невдовзі за 400 метрів від державного кордону група реагування виявила чотирьох громадян Туреччини. Троє чоловіків мали паспорти, один був без документів. Порушників правоохоронці затримали в адміністративному порядку та склали документи справи про адміністративне правопорушення.

Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд. Санкція частини другої статті 204-1 КУпАП передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.