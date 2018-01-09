Монетизовані субсидії у Львові отримали понад 13 00 осіб

Як повідомили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради, частину невикористаної субсидії вже перерахували усім львів’янам, які зекономили електроенергію і газ в опалювальному періоді

Монетизовані субсидії отримали 13 197 осіб на загальну суму 8,4 млн. грн.

Нагадаємо, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 300 передбачено алгоритм монетизації частини зекономлених житлових субсидій (грошова виплата енергоощадним родинам). Загалом 18 448 отримувачів субсидії у Львові було включено до списків підприємств-надавачів послуг, в яких на рахунках залишилися частина невикористаних субсидій. З них із заявою щодо виплати частин невикористаних субсидій до відділів соціального захисту міста звернулися 13 197 осіб.

Нагадаємо, максимальна сума відшкодування за 100 кубометрів газу – 695 грн. 79 коп., за 150 кВт електроенергії – 135 грн. Мінімальна – від 1 грн.