Львів’ян запрошують на військову службу за контрактом

Заробітна плата для солдат становить від 7000 грн щомісяця

Для частин ВДВ, ВМС, ССО для солдат – від 8500 грн щомісяця

У зоні АТО додатково – до 10000 грн щомісяця.

Окрім того, контрактникам забезпечують якісне безкоштовне медичне обслуговування та соціальний захист, також вони мають право на отримання заочної вищої освіти за рахунок Міністерства оборони після підписання другого контракту; на щорічну відпустку від 30 днів, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги. Крім щомісячного грошового забезпечення, при вибутті у відпустку виплачують допомогу на оздоровлення в такому ж розмірі. Громадяни, які проходять військову службу за контрактом, мають право на отримання безкоштовного житла та право на пенсію після 25 років вислуги.

Докладну інформацію можна отримати за тел.: (097) 22-00-658, (063) 815-40-41, (099)12-06-777.