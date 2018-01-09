Для вирішення проблеми автомобілів на «євробляхах» хочуть використати досвід Молдови

Про це розповіла в інтерв’ю виданню «Новое время» голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«Республіка Молдова застосувала понижуючий коефіцієнт до ставок акцизного податку та всіх інших податків, встановлених в країні, які були і які є. Так точно і ми можемо підійти до цього питання. Я передала всі ці матеріали активістам, для того щоб вони могли ознайомитися, розібратися і зрозуміти це. Якщо ми візьмемо досвід Молдови, просто перепишемо все під копірку, чи влаштує їх такий варіант? Думаю, що ми найближчим часом отримаємо відповіді і будемо рухатися далі. Але точно ні в якому разі не можна робити таку акцію по амністії, тобто дозволити розмитнити автомобіль за безцінь», – поділилася Южаніна планами влади щодо вирішення ситуації з такими автомобілями.

На її думку, було б справедливо до чинної шкалою ставок акцизного податку застосувати певний коефіцієнт. Наприклад, вони заплатять 25-30% встановленої ставки акцизного податку. Але з урахуванням тієї шкали, яка у нас зараз є, за ставкою акцизного податку залежно від віку автомобіля.

Раніше голова податкового комітету заявляла, що питання зниження мита і податків на ввезення автомобілів з-за кордону необхідно ухвалювати з урахуванням економічного обґрунтування, – нагадала «Економічна правда».

Нагадаємо, 6 вересня 2017 року власники автомобілів із європейськими номерамиперекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради. Мітингувальники вимагали змінити законодавство так, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.

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До слова, за даними асоціації «Укравтопром», первинний ринок легкових автомобілів, що були в експлуатації, продовжує планомірне зростання – в грудні минулого року поставлено на облік 6435 таких автівок, що становить 41% загальної кількості первинних реєстрацій.

За підсумками 2017 року співвідношення нових і вживаних легкових автомобілів на первинному ринку становить 59% на 41% відповідно.

Протягом 2017 року ринок щомісяця, крім серпня, демонстрував зростання до попереднього місяця, в підсумку було поставлено на український облік 56 744 імпортні легкові автомобілі з пробігом. Це перевищило показник 2016 року в 3,3 разу.

Найбільшим попитом торік користувалися автомобілі європейського походження, лідер – марка Renault, що протягом року сім разів була на вершині місячних рейтингів. Річний результат цієї французької марки – 10 451 авто, більшість з яких прийшлося на модель Megane (7816 шт.). На другому рядку річного рейтингу – автомобілі марки Volkswagen – 6-кратного лідера за 2017 рік. Було зареєстровано 10 068 автомобілів цієї німецької марки, найпопулярнішою моделлю якої став Passat (4688 шт.). Автомобілі Skoda, що протягом року стабільно утримують третє місце, зареєстровані в кількості 6768 шт. Бестселером цієї марки стала Octavia (3638 шт.).