Юна львів’янка приготувала тортик для Дюймовочки

Він увійшов у Книгу рекордів до категорії «Найменші об’єкти»

15-річна Неля Мирон зі Львова спекла міні-версію популярного торту «Спартак». Його розмір – 7,76 мм.

За словами керівника Реєстру рекордів Лани Вєтрової, процес приготування тривав 5 годин:

«Це – міні-копія популярного торту «Спартак», тож, за всіма правилами кулінарних рекордів, дівчинка готувала його у чіткій відповідності до рецептури: він складається з 3 коржів, для змащування яких знадобилася краплина заварного крему та пів-краплини шоколадної глазурі».

Щоб заміряти мініатюру, експерти змушені були використати спеціальний електронний прибір.