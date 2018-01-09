14 січня атовці презентують у Львові Дерев’янка

Велетенську дерев'яну маріонетку для вуличних вистав покажуть у Парку культури. Її висота – 4,2 м, а вага – 620 кг

На Старий Новий рік, 14 січня, опівдні тут почнуть встановлювати дерев’яного чоловіка. Триватиме ця процедура аж вечора. О 20:00 відбудеться «оживання», а святковий концерт триватиме до 23:00.

У презентації візьмуть участь ветерани АТО, діти з прифронтових територій, дитячий хор «Жайвір», гурт “Лірвак” і піонери українського діджеїнгу Derrick FunkMasters & Tonika FunkMasters, Garry Shumoff.

«Символічним стане те, що Дерев’янка спільно презентуватимуть діти зі Станиці Луганської та добровольці, які захищали це місто у 2014-2015 роках. Діти зі Станиці приїдуть до Львова у рамках проекту «Мозаїка» відомої співачки та режисерки Уляни Горбачевської, що цього року створюється спільно з агенцією «АртПоле» за підтримки Благодійного фонду Сергія Жадана»,- розповідають організатори.

Дерев’яну маріонетку протягом минулого року створювали учасники АТО. Тепер планують з нею їздити Україною та зарубіжжям із вуличними виставами. .

Вони кажуть, що саме створення Дерев’янка демонстрє як простими добрими вчинками можна боротися з пропагандою та медійними маніпуляціями.

“Веселий і щирий Дерев’янко буде приносити радість для дітей, яких не можливо поділити на «східних» і «західних». Його роблять хлопці, до яких не підходять ні штампи «каратєлєй» з російської пропаганди, ні образи «жертв війни» та «неврівноважених революціонерів», які останнім часом поширюються в українських ЗМІ. Надалі Дерев’янко буде своїми вчинками показувати, що основна риса людини – робити добро. Навіть, якщо ця людина зроблена з дерева», – кажуть автори.

До речі, ідея створення гігантської ляльки належить воїну-добровольцю Назару Витрикушу. Креслення для цього він розробив ще до війки. А коли повернувся, вирішив втілити свою мрію в реальність разом із побратимами.

Маріонетка пересуватиметься за допомогою телескопічного автонавантажувача, імітацію ходьби виконуватимуть за допомогою спеціальних кріплень. Керувати Дерев’янком одночасно мають 10 людей.