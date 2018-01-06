Сім фільмів для різдвяного настрою 

Магія Різдва – це час коли рідні поруч, а в серцях мир. В ці дні так хочеться відволіктися і загубитися в якомусь чарівному світі, де можливі найнеймовірніші речі, а всі наші неоплачені рахунки і негаразди на роботі зовсім нічого не значать.

Кейт та Лео / Kate & Leopold

Рік: 2001

Країна: США

Режисер: Джеймс Менґольд

В ролях: Меґ Раян, Г’ю Джекмен, Лев Шрайбер та інші.

Кейт — сучасна успішна жінка. Її колишній коханий, Стюарт, живе у квартирі поверхом вище. Одного разу, почувши дивні звуки, що лунали з квартири Стюарта, Кейт пожежною драбиною піднімається до нього, щоб довідатися в чому справа. У квартирі вона натрапляє на Леопольда — герцога Олбані з XIX століття.

Виявляється, що Стюарт знайшов шлях, яким можна подорожувати в часі, внаслідок чого у сучасному Нью-Йорку випадково опинився Леопольд. Попри те, що Кейт і Леопольд люди різних сторіч, вони закохуються один в одного. Та, рано чи пізно, закохані повинні зіткнутися з неминучістю того, що їх розділяє понад 100 років.Та закохані не знайдуть вихід ….. Хіба що Кейт потрапить у 1876 рік і вийде заміж за Леопольда…

Літаком, потягом та автомобілем /Planes, Trains & Automobiles

Рік: 1987

Країна: США

Режисер: Джон Г’юз

В ролях: Стів Мартін, Джон Кенді

Одного разу успішний рекламодавець Ніл Пейдж мав був встигнути на літак додому до Дня подяки. Адже це так просто — придбати квиток на літак, здійснити комфортний політ до рідного Чикаго і вже ввечері сісти за святковий стіл разом зі своєю сім’єю.

Але не все так просто, як здається. Дорога додому стане для Ніла найбільшою пригодою в його житті, бо він зустріне попутника, якого звати Дел Ґріффіт…

Привіт сім’ї / The Family Stone

Рік: 2005

Країна: США

Режисер: Томас Безуча

В ролях: Клер Дейнс, Дайан Кітон, Рейчел Макадамс, Сара Джессіка Паркер

Люк Вілсон та інші.

Сім’я Стоунів – зразково-показова: всі її члени живуть в любові і взаєморозуміння, завжди підтримуючи і поважаючи точку зору один одного. Вони на рідкість дружні, і всі свої проблеми і неприємності вирішують разом. Але коли улюблений і вже далеко не юний син Еверетт привів додому свою наречену Мередіт, сімейство зустріло її зовсім недружелюбно.

Одержима кар’єрою Мередіт не припала до душі батькам чоловік, його двом молодшим сестрам, двом молодшим братам і навіть глухонімого партнеру одного з них, заради якого вся дружна сім’я вивчила мову жестів. Довгоочікуване знайомство відбулося напередодні Різдва, і воно призвело до несподіваних наслідків. Драматичними події стають після того, як мати сімейства – чарівна жінка на ім’я Сібіл – дізналася про свою невиліковну хворобу.

Зачарована / Enchanted

Рік: 2007

Країна: США

Режисер: Кевін Ліма

В ролях: Емі Адамс, Патрік Демпсі, Джеймс Марсден, Тімоті Сполл, Сьюзан Серендон та інші.

Дівчину з мультиплікаційної країни силою злої магії відправляє в наш світ жорстока королева. Правителька країни не хоче, щоб та зустрічалася з її названим сином — спадкоємним принцом. І ось нещасна героїня потрапляє в зовсім незнайоме їй і вкрай жорстоке місце — сучасний Мангеттен. Треба сказати, виходить це у неї безглуздо і чарівно водночас. У фільмі іронія над заяложеними диснеївськими прийомами йде поруч з казковою і неймовірно доброї історією кохання.

Упіймані в раю / Trapped in Paradise

Рік: 1994

Країна: США

Режисер: Джордж Галло

В ролях: Ніколас Кейдж, Джон Ловітц, Дана Кервіта інші.

Білл давно зав’язав з кримінальним минулим. Тепер він керуючий рестораном в Нью-Йорку. Але два його брати виходять на свободу і втягують його в нову справу. Їх метою стає банк в маленькому містечку в Пенсільванії. Пограбувати його виявилося надзвичайно просто. Але от вибратися з викраденими грошима з містечка напередодні Різдва — завдання нездійсненне.

Полярний експрес / The Polar Express

Рік: 2004

Країна: США

Режисер: Роберт Земекіс

В ролях: Фредді Хаймор, Том Хенкс, Майкл Джетер та інші.

Екранізація однойменної дитячої книги про незвичайну подорож маленького хлопчика на чарівному поїзді «Полярний експрес» на Північний полюс до Санта-Клауса в переддень Різдва. Хлопчик, не вірив в існування Санта-Клауса, раптом отримує можливість відправитися на поїзді прямо до нього в гості, і він, скориставшись цією можливістю, знаходить нових друзів і отримує корисний урок. Героїв чекають дивовижні пригоди на шляху до мети.

Нова різдвяна казка / Scrooged

Рік: 1988

Країна: США

Режисер: Річард Доннер

В ролях: Білл Мюррей, Керін Аллента інші.

Різдво … Але чарівна сила цього свята не в силах розтопити лід в серцях деяких абсолютно черствих і самовдоволених особистостей. До числа подібних непоправних типів відноситься і телемагнат Френк Крос.

Він багатий, всесильний і абсолютно байдужий до всього, крім власних грошей. Крос – власник власного телеканалу, безжальний і холоднокровний бізнесмен з дуже жорстким почуттям гумору.

Загалом, Френк – один з тих хлопців, які запросто можуть зіпсувати вам чудове свято. Таких людей, ясна річ, треба виховувати, і чим швидше – тим краще. Заради такого випадку в гру включаються надприродні сили.

У різдвяну ніч перевихованням Френка займуться спеціально підібрані для цього істоти. А саме: привид минулого – веселий таксист з пекла; примара сьогодення – сучасна завзята фея без комплексів, що використовує методи рукопашного бою, і жахливий небагатослівний посланник майбутнього з черепом замість обличчя …