Де на Львівщині покататися на лижах. Гірськолижні курорти області

Управління туризму та курортів Львівської ОДА оприлюднило інформацію про гірськолижні курорти Львівської області, де всі охочі можуть весело й активно відпочити

Славське, Сколівський район

Це один з найбільших гірськолижних центрів України, відомий далеко за її межами, місце тренування національної збірної. У Славському функціонує 7 гірськолижних зон, на яких діють 17 лижних трас, два канатно-крісельний та 16 бугельних витягів з пропускною здатністю близько 7 тисяч лижників на годину. Основні лижні траси прокладені на схилах гір Тростян, Погар, Кремінь, Менчіл, Варшава.Славське має досить розвинену інфраструктуру зимового відпочинку. Крім катання на лижах і сноуборді, можна покататися на санках, снігоходах і запряжених кіньми санях. Тут надають послуги прокату лижного спорядження, бази відпочинку, готелі, пансіонати, приватні садиби, ресторани, кафе, бари, де почастують стравами справжньої карпатської кухні, а трав’яні чаї з медом та гаряче вино з приправами та корицею не залишать нікого байдужим. Після снігових розваг поновити сили можна в лазнях і саунах або відвідати спа-центри. Любителі цікавого дозвілля можуть зіграти в більярд, боулінг або відвідати дискотеку.

г. Тростян (1235 м) – найвідоміший комплекс серед любителів та професіоналів лижного спорту, що розташований на відстані 2 км на захід від центра Славського та є частиною гірського хребта Звинів Стрийсько-Санської верховини.

Відстань від Львова 138 км.

Гірськолижні траси: 7, довжиною близько 1300 м різного рівня складності;

Витяги: 1 – крісельний, 7 – бугельних, бебіліфт.

На даний момент працює лише один підйомник – Центральний.

Крісельна дорога в 2 боки – 180 грн до 10 січня, 150 грн до 28 лютого + застава за картку 30 грн. Ціна денного абонемента на всі підйомники Тростяна становить 420 грн (+ застава 30 грн). Чотири підйоми на бугелі – 180 грн.

Години роботи: з 09:00 до 16:30

г. Погар розташована в центрі села Славське. На горі є траси, одні з найдовших, довжина яких сягає 1600 м. Також є прокат спорядження та тюбінг-парк, початківцям можна скористатись послугами кваліфікованих інструкторів.Поблизу підніжжя гори облаштована автомобільна стоянка, що є дуже зручно для туристів, які приїхали покататись на лижах в цю місцевість.Також організовані харчові пункти (столики та кіоски), де можна скуштувати смаколики та гарячого вина.

Гірськолижні траси: 3, довжиною близько 1600 м.

Витяги: 1 новий парно крісельнийвитяг, з утепленими сидіннями, довжиною 1200 м (виробництво Австрія); 1 бугельний витяг (600м) і 2 дитячих по 150 м (бебіліфт).

Виходи під снігові пушки: 8шт.

Відкриття сезону: залежить від погодних умов. Уточнювати за тел.: 0677226155; 0677226177

Ціна 1 підйому – 30 грн; півдня катання – 200 грн; повний день (9.00-16.45) – 300 грн. Для дітей від 6 років – 50% знижка, дітям до 6 років – безкоштовно. Оглядовий підйом без спорядження: дорослий – 60 грн; дитячий – 40 грн.

г. Кремінь – гора в Карпатах поблизу міста Славське, на якій є відома серед початківців гірськолижна траса «Політехнік» (Політех). Ця траса є відмінним місцем для навчання катанню на лижах та відпочинку з дітьми. На схилах гори є 2 бугельні підйомники: Політехнік (НУ «Львівська політехніка») довжиною 600 та ФМІ (Фізико-Механічний Інститут ) довжиною 1000 м. Самі схили гори мають довжину від 600 до 900 метрів, та ширину 100-160 метрів, перепад висот 180-200 метрів. На самій горі можна взяти на прокат гірськолижне спорядження, купити їжу в кіосках та скористатись послугами інструкторів

Підйом на машині УАЗ або на бугелі на гору – 12 гривень із людини.

Години роботи: з 09:00 до 16:45

Чим добратися: потяги в напрямку Ужгорода (зупинка ст. Славське), електричка Львів – Мукачево; автобуси Львів – Славське, Ужгород, Стрий. Власним транспортом трасою Київ–Чоп.

Координати для GPS: 48° 50′ 0″ N, 23° 27′ 3″ E, 48.833333°, 23.450833°.

с. Волосянка, Сколівський район

Невелике село Волосянка розташоване в Сколівському районі Львівської області за 8 км від відомого гірськолижного центру. До курорту Волосянка є зручний під’їзд, а на самому курорті – двокрісельний підйомник.

Відстань зі Львова:145 км.

г. Високий Верх прокладено понад 9000 м. гірськолижних трас різного рівня складності – сині (прості), червоні (середньої складності) та чорні (складні). Гірськолижні траси обслуговують: крісельний витяг, три бугельні витяги та мультиліфт для дітей і початківців. Крісельний витяг ТК «Захар Беркут», встановлений в 2005 році і є найдовшим в Україні. Нижня (привідна) станція витяга розташована при в`їзді на територію комплексу поблизу корпусу готелю, а верхня (обвідна) станція – на вершині г. Зворець. Крім кінцевих станцій, біля відмітки висоти 1075 м функціонує проміжна станція підсадки.

Вартість пропуску на підйомник на цілий день (9.00-16.30) – 350 грн (дорослий), 180 (дитячий); у вихідні та святкові дні – 400 гривень (дорослий), 200 (дитячий). Оглядова поїздка на підйомнику без спорядження для дорослого – 80-100 грн, для дітей – 50-70 грн.

Години роботи: з 09:00 до 16:30

Чим добратися: залізницею до станції Сколе або Воловець, далі – автобусом або таксі. Власним автомобілем: до Славського, далі до Волосянки.

Координати GPS: 48.780726569520844, 23.427271842956543, 48°46’51” 23°25’38”

г.Ільза

Спуски: 1 траса довжиною до 750 м, низького рівня складності;

Витяги: 1 бугель довжиною 750 метрів

Години роботи: з 09:00 до 17:30, нічне катання – під замовлення.

Вартість абонемента: 250 грн/день

На гору Ільза також веде ознакований лижний туристичний шлях (траса шляху: смт Славсько – гора Ільза – с.Волосянка). Протяжність самого маршруту в один бік – 8,7 км. Він розрахований на активних туристів, які полюбляють піші мандрівки чи лижні походи.

с.Тисовець, Сколівський район

Цей гірськолижний курорт у Карпатах, оточений хвойним лісом, розташований на висоті 1017 м над рівнем моря. Населений пункт Тисовець був колись відомим як центр зимових видів спорту міжнародного значення. Тут довго тримається сніговий покрив. Ширина трас досягає 30-60 м. В Тисовці прокладені траси для бігових лиж, біатлону, могулу, фрістайлу, сноуборду, сноутюбінгу. Тут можна покататися на санках, є лижні трампліни. Спуски круті, проте для новачків є окрема траса. Працює прокат лижного спорядження, надаються послуги інструкторів.

Відстань від Львова 140 км.

Наразі на території гірськолижного курорту проходить капітальний ремонт. Взимку буде працювати один витяг для підготовлених людей, спец-слалом. Новачкам, або сім’ям з дітьми поки що не варто приїжджати.

Відкриття сезону: березень 2018р.

с.Орявчик, Сколівський район

Розташований курорт на території заповідника «Сколівські Бескиди» недалеко від траси Київ–Чоп. Включає в себе два гірськолижних центри – комплексу відпочинку «Звенів» та комплексу відпочинку «Орявчик». На схилах гір прокладені траси для початківців, середнього та складного рівня. Гірськолижний курорт в Карпатах Орявчик, витяги є на гірськолижному комплексі «Звенів» і готельному комплексі «Орявчик». Підходять любителям сноуборду.

Відстань зі Львова:136 км.

Траси:комплекс «Орявчик» має 2 траси середньої складності по 450 м кожна для початківців та дітей; комплекс «Звенів» має 4 траси довжиною від 400 до 1400 м для лижників та сноубордистів. Верхні 400 м траси більш складні, далі траса переходить у плавний спуск. Також тут є траса для сноутюбінгу (катання на надувних санках) довжиною 100 метрів.

Витяги: на лижному комплексі «Звенів»: бугельний (960 м), бугельний (960 м), бугельний (350 м), витяг для сноутюбінгу (100); у готельному комплексі «Орявчик»: бугельний (400 м).

Чим добратись: залізницею до станції Сколе будь-яким потягом в напрямку Ужгорода, далі на таксі, маршрутним автобусом або за попередньою домовленністю з власниками готелів. Автомобілем треба їхати по трасі Київ–Чоп до с. Козьова, тоді на с. Орявчик за вказівником «Тисовець», «Звенів». Координати GPS: 48° 57′ 56″ N, 23° 16′ 56″ E 48.965556, 23.282222.

Години роботи, вартість абонементів: Орявчик – бугельний «швабра» 100грн/день.

На даний момент витяги не рентабельні,протягом 2018 року працювати не будуть,зо додатковою інформацією звертвтись за тел: +3806726061

Звенів-бугельний «швабра» 15 грн/підйом, бугельний «тарілочка» 12 грн/підйом,мультиліфт для сноутюбінгу 20 грн/4 спуски

Години роботи: з 09:00 до 17:30.

с.Плав’є, Сколівський район

Гірськолижний курорт Плай зручний для жителів Львова розташуванням. На території гірськолижного комлексу облаштовані витяги, найдовший з яких протяжністю 1200 м, перепад висот сягає 260 м. Прокладені гірськолижні траси як для досвідчених лижників, так і для початківців.

Відстань зі Львова: 140 км.

Траси: 5 спускових трас: за складністю 3 червоні (середнього рівня), 2 сині ( легкі) та 1 чорна у верхній частині гори (складна).

Витяги: 2 чотири крісельні довжиною 1000 м; мультиліфт (бугельний) – 350 м; бебі-ліфт – 350 м.

Чим добратися: комплекс розташований за декількасот метрів від траси Київ–Чоп біля с. Плав’є. Проїзд залізницею: до станції Сколе або Воловець (потягами Львів–Лавочне, Львів–Мукачево, Львів–Чоп, Львів–Ужгород). Автобусом: по трасі Київ–Чоп до повороту на с. Плав’є. Автомобілем: через Сколе, поворот на Козьову (курорт Тисовець), Орява, далі поворот на с. Плав’є до комплексу «Плай».

Координати GPS: 48°54’6″N, 23°17’43″E

1 підйом (бугель) – 50грн. 1 підйом (крісло) – 70 грн, абонемент півдня (09:00-13:00) – 400 грн, абонемент півдня (13:00-17:00) – 400 грн, абонемент 1 день – 700 грн.

Години роботи: з 09:00 до 17:30.

Гірськолижний комплекс “Буковиця”

“Буковиця” – це сучасний гірськолижний комплекс України, що знаходиться в Східних Бескидах карпатських лісів. Розташований в місті Борислав на невеликій відстані від таких популярних бальнеологічних курортів як Трускавець та Східниця. Комплекс користується найсучаснішими та обов’язково сертифікованими за міжнародними стандартами обладнанням та технічними спорудами. Є траси як для новачків, так і для досвідчених лижників та сноубордистів. На базі комплексу “Буковиця” функціонують гірськолижна школа та спортивний клуб “Бориславська сніжинка”, де під наглядом досвідчених інструкторів та наставників, вас навчать кататися на лижах і сноуборді, допоможуть удосконалити та розвинути свої навики.

Відстань від Львова 100 км.

Виходи під снігові пушки: 9 шт.

Гірськолижнітраси: траса №1 довжиною 1000 м.

Витяги: 3 витяги Doppelmayr (700 м), Multilift (200м).

Відкриття сезону: залежить від погодних умов.

Гірськолижний комплекс “Казкова Поляна” с. Поляна, Миколаївський район

На території комплексупрацює лижна школа, де досвідченіінструктори з задоволенням Вам покажуть та поставлять правильну техніку.Особливістю гірськолижного комплексу “Казкова Поляна” є вечірні катання та тюбінг-парк. Також на території комплексу працює прокат спорядження та кафе.

Відкриття сезону: 25 грудня

Відстань від Львова: 30 км.

Виходи під снігові пушки: 3 шт.

Гірськолижнітраси: траса №1 довжиною 1100 м; траса №2 – 950 м.

Дитяча траса на 100м.

Витяги: 3 витяги на 950 м, 200м, 150м.

Відкриття сезону: залежить від погодних умов.

с. Розлуч, Сколівський район

Біля села Розлуч на одній із баз відпочинку прокладена траса для початківців.Серед розваг, доступних гостям бази, крім лиж, можна відзначити санки та ковзанку.

Відстань зі Львова: 125 км.

Траси: траса для початківців, довжиною до 700 м, низького рівня складності.

Витяги: 1 бугельний (450 м).

Чим добратись: електричкою Львів – Сянки; автомобілем – від Львова через Самбір в напрямку Турки. Координати GPS: 49° 27′ 80″ N, 22° 58′ 48.70″ E

Вартість одного підйому – 8 грн. Прокат лиж/сноуборду обійдеться в 50 грн за день.

Відкриття сезону: залежить від погодних умов.

Години роботи: з 09:00 до 17:00.

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