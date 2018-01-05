У Пустомитівському районі згоріло 4 тонни соломи

4 січня о 18:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в приватному господарстві в с. Ставчани Пустомитівського району. Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, оперативно прибувши на місце події, рятувальники прийнялися до ліквідації займання. Завдяки діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, запобігши поширенню вогню. Пожежу локалізовано о 18:51 і повністю ліквідовано о 18:58. Вогонь устиг знищити 4 т соломи. До гасіння пожежі залучали рятувальників ДПРЧ-25 м. Пустомити.

Обставини та причину виникнення займання встановлюють.