У Червонограді чоловік випав з вікна четвертого поверху

Від отриманих травм 55-річний місцевий мешканець помер у кареті швидкої допомоги дорогою в лікарню

У Червоноградський відділ поліції 4 січня о 21.15 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Стуса з вікна будинку випав чоловік.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що з вікна власної квартири, яка розташована на четвертому поверсі, випав 55-річний мешканець Червонограда. Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої допомоги дорогою у лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.