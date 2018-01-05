У центрі Львова під час отримання 10 000 гривень хабара затримали посадовця ДФС

За процесуального керівництва прокуратури області, слідчі Нацполіції та оперативники Управління захисту економіки у Львівській області затримали керівника одного з відділів Залізничної ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області під час отримання неправомірної вигоди. Затримання відбулося 3 січня біля мережі закладів швидкого харчування «McDonald’s» на проспекті Шевченка у Львові.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, посадовець вимагав 10 тис. грн за сприяння у реєстрації платниками ПДВ чотирьох підприємців.

Учора, 4 січня, підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). За вчинене йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади та конфіскація майна.

Окрім цього, Галицький районний суд Львова обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 75 тисяч гривень застави.

Чоловіка відсторонено від займаної посади.