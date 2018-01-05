Стартувала реєстрація на онлайн-курс для вчителів Нової української школи

На сайті студії онлайн-освіти EdEra стартувала реєстрація на обов’язковий онлайн-курс для вчителів Нової української школи, які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року

Курс складається з 6 модулів. Серед тем – Державний стандарт початкової освіти, управління класом, методики компетентнісного та інтегрованого навчання, інклюзивна освіта.

Окрім модулів розробили також і інтерактивний посібник-глосарій EdEra Books із короткими теоретичними відео та навчальними текстами з онлайн-курсу. Так вчителі матимуть швидкий доступ до важливої методичної інформації.

Навчання на курсі почнеться після затвердження КМУ нового Державного стандарту початкової освіти.

Зареєструватися на «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» можна за посиланням. Наразі педагоги можуть ознайомитись зі структурою курсу, функціоналом платформи, а також вступними роликами лекторів, які читатимуть матеріал.

Докладніше про порядок реєстрації на курс тут.

Онлайн-курс відкритий для всіх охочих. Тобто кожен вчитель, який хоче опанувати методики компетентнісного навчання, або, наприклад, батьки школярів, можуть пройти навчання. У разі успішного закінчення курсу вони отримають електронний сертифікат. Успішність оцінюватимуть за виконання теоретичних і практичних завдань, що отримуватиме слухач під час навчання. Наявність сертифіката обов’язкова для вчителів, що навчатимуть 1-й клас із вересня 2018 року. Він зараховуватиметься як підвищення кваліфікації.

Онлайн-курс створили в межах співпраці Міністерства освіти і науки України, студії онлайн-освіти EdEra, громадської спілки «Освіторія» та партнерів.