Синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво

У Львівському гідрометцентрі розповіли «Львівській газеті», що сьогодні, 5 січня, буде весь день хмарно з проясненнями. Вранці та вдень йтиме невеликий дощ. У горах можливий мокрий сніг.

Температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла. Вітер південно-західний, поривчастий, 9-14 м/c.

6 січня, на Святвечір, часткова хмарність збережеться. Знову слід очікувати невеликого дощу зранку, хоча протягом дня буде без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/c.

Вночі стовпчики термометра сягнуть 1-6 градусів тепла, а вдень повітря прогріється навіть до +10.

На Різдво, 7 січня, місцями задощить. Південно-західний вітер переходитиме на північно-східний, 7-12 м/c.

Ніч уже буде холоднішою – від 0 до 5 тепла, а вдень – +4 – 9.

На 8-9 січня істотних опадів не буде. Хоча трохи похолодає – вночі температура буде навіть морозна – від 2 градусів морозу до 3 тепла. Вдень триматиметься на рівні +2 – 7.

Синоптики запевнили, що найближчим часом сподіватися снігу не варто. Незначне похолодання можливе в другій декаді місяця, починаючи від 9-10 січня.

До слова, цього року синоптики зафіксували максимальну температуру для 1 січня. До 2018 абсолютний рекорд тримав 1959 рік, коли було 6,8 тепла. 1 січня 2018 року натомість термометр показував аж +9.