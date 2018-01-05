Рятувальники нагадали про дотримання правил пожежної безпеки у храмах

Подаємо повнотекстово звернення, яке поширило Головне управління ДСНС України у Львівській області: «Напередодні Великого свята Різдва Христового звертаюся до всіх священнослужителів, представників церковних громад та віруючих з приводу великої стурбованості станом протипожежного захисту релігійних споруд. На території Львівської області функціонує 2062 релігійні споруди, з яких 739 є пам’ятками архітектури. З них 494 є пам’ятками дерев’яної сакральної архітектури. Усі вони представляють велику історичну і культурну цінність. Напередодні Різдва хочу нагадати вам про необхідність суворого дотримання правил пожежної безпеки у релігійних спорудах, аби свято не перетворилося на велику біду для громади.

Найпоширенішими причинами виникнення пожеж у святинях є: коротке замикання електромережі, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електромереж чи електроприладів, систем опалення, або ж нехтування правилами безпеки при використанні відкритого вогню.

Прошу вас бути більш пильними і уважними при користуванні відкритим вогнем під час проведення служб. Не слід залишати у церквах непогашені свічки після завершення богослужінь.

Вкрай обережними необхідно бути і з різноманітними електричними гірляндами, якими прикрашають внутрішні конструктивні елементи церков, іконостаси та окремі образи. Використання різноманітних подовжувачів, з’єднання електричних дротів звичайною «скруткою» та використання у електрозапобіжниках так званих «жучків» можуть будь-якої миті призвести до виникнення масштабної пожежі. Рекомендую після завершення богослужінь повністю знеструмлювати будівлі церков та храмів.

Застерігайте прихожан від необережного поводження з вогнем, наголошуйте на дотриманні правил пожежної безпеки як в храмах, так і в побуті. Впевнений, що від Вашого слова сьогодні залежить збереження релігійних закладів, і життя прихожан.

Будьте вкрай обережні у поводженні з вогнем, дотримуйтесь правил безпеки для власного блага. Свято бережіть найвищу цінність, даровану Богом – людське життя!»