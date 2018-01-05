Розклад різдвяних Богослужінь у катедральних храмах Львова
Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (площа Святого Юра, 5)
6 січня 2018 р., субота перед Різдвом Христовим
Навечeр’я Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
9.00 год. ― Божественна Літургія
16.00 год. ― Вечірня. Велике Повечір’я з Литією
22.30 год. ― Архиєрейська Божественна Літургія (очолює Преосвященний ВОЛОДИМИР, Єпископ-помічник Львівської Архиєпархії)
7 січня 2018 р., неділя, Різдво Христове
6.45 год. ― Утреня
8.00 год. ― Архиєрейська Божественна Літургія (очолює Високопреосвященний ІГОР, Митрополит Львівський). Мирування
11.00 год. ― Божественна Літургія. Мирування
8 січня 2018 р., понеділок (Собор Пресвятої Богородиці. Святих і праведних св. Йосифа Обручника та ін.)
7.30 год.― Божественна Літургія
9.00 год.― Божественна Літургія
11.00 год. ― Божественна Літургія
9 січня 2018 р., вівторок (Первомученика і архидиякона Стефана)
7.30 год.― Божественна Літургія
10.00 год.― Божественна Літургія
18.00 год. ― Божественна Літургія
Свято-Покровський кафедральний Собор УПЦ КП (вул. Грушевського, 2)
6 січня 2018 року, субота – Навечір’я Різдва Христового
9.00 год. – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого з вечірнею
18.00 год. – всенічне бдіння (велике повечір’я, утреня) – звершує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій
7 січня 2018 року, неділя – Різдво Христове
7.30 год. – Божественна Літургія святителя Василія Великого
9.00 год. – Божественна Літургія святителя Василія Великого
11.00 год. – Божественна Літургія святителя Василія Великого архієрейським чином (звершує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій)
17.00 год. – велика вечірня. Різдвяні колядки, вітання митрополита Димитрія з Різдвом Христовим духовенством Львівського благочиння
8 січня 2018 року, понеділок – Собор Пресвятої Богородиці
7.30 год. – Божественна Літургія святителя Василія Великого
9.00 год. – Божественна Літургія святителя Василія Великого
11.00 год. – Божественна Літургія святителя Василія Великого архієрейським чином (звершує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій)
18.00 год. – вечірня з колядками
9 січня 2018 року, вівторок – пам’ять першомученика архидиякона Стефана
8.00 год. – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого
10.00 год. – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого архієрейським чином (звершує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій)
18.00 год. – Вечірня з колядками
Храм Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ (вул. Руська, 5)
6 січня 2018 року, субота – Навечір’я Різдва Христового
16.00 год. – Велике Повечір’я та утреня.
7 січня 2018 року, неділя – Різдво Христове
7.00 год. – Божественна Літургія (очолить Митрополит Макарій (Малетич))
9.00 год. – Божественна Літургія
11.00 год. – Божественна Літургія
17.00 год. – Вечірня і колядки
8 січня 2018 року, понеділок – Собор Пресвятої Богородиці
7.30 год. – Божественна Літургія
9.00 год. – Божественна Літургія
11.00 год. – Божественна Літургія
17.00 год. – Вечірня і колядки
9 січня 2018 року, вівторок – пам’ять першомученика архидиякона Стефана
8.00 год. – Божественна Літургія
10.00 год. – Божественна Літургія
17.00 год. – Вечірня і колядки
Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ (вул. Короленка, 3)
6 січня 2018 року, субота – Навечір’я Різдва Христового
17.00 год. – перше всенічне бдіння з літією
7 січня 2018 року, неділя – Різдво Христове
00.00 год. – друге всенічне бдіння з літією (очолить Владика Філарет (Кучеров))
02.30 год. – Божественна Літургія архиєрейським чином (очолить Владика Філарет (Кучеров))
8.00 год. – Божественна Літургія
10.00 год. – Божественна Літургія
17.00 год. – Велика вечірня, очолить Владика Філарет (Кучеров). Колядки
8 січня 2018 року, понеділок – Собор Пресвятої Богородиці
8.00 год. – Божественна Літургія
10.00 год. – Божественна Літургія
17.00 год. – Вечірня, колядки
9 січня 2018 року, вівторок – пам’ять першомученика архидиякона Стефана
8.00 год. – Божественна Літургія
17.00 год. – Вечірня
Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Вірменська, 7)
5 січня 2018 року, п’ятниця
17.00 год. – Літургія Навечір’я Різдва Богоявлення з переданням Вифлеємського вогню
6 січня 2018 року, субота
11.00 год. – Святкова Літургія з чином Водосвяття
7 січня 2018 року, неділя
11.00 год. – Літургія 2-го дня Різдва-Богоявлення