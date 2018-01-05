Розклад різдвяних Богослужінь у катедральних храмах Львова

Публікуємо розклади Богослужінь у катедральних храмах Львова у дні святкування Різдва

Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (площа Святого Юра, 5)

6 січня 2018 р., субота перед Різдвом Христовим

Навечeр’я Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

9.00 год. ― Божественна Літургія

16.00 год. ― Вечірня. Велике Повечір’я з Литією

22.30 год. ― Архиєрейська Божественна Літургія (очолює Преосвященний ВОЛОДИМИР, Єпископ-помічник Львівської Архиєпархії)

7 січня 2018 р., неділя, Різдво Христове

6.45 год. ― Утреня

8.00 год. ― Архиєрейська Божественна Літургія (очолює Високопреосвященний ІГОР, Митрополит Львівський). Мирування

11.00 год. ― Божественна Літургія. Мирування

8 січня 2018 р., понеділок (Собор Пресвятої Богородиці. Святих і праведних св. Йосифа Обручника та ін.)

7.30 год.― Божественна Літургія

9.00 год.― Божественна Літургія

11.00 год. ― Божественна Літургія

9 січня 2018 р., вівторок (Первомученика і архидиякона Стефана)

7.30 год.― Божественна Літургія

10.00 год.― Божественна Літургія

18.00 год. ― Божественна Літургія

Свято-Покровський кафедральний Собор УПЦ КП (вул. Грушевського, 2)

6 січня 2018 року, субота – Навечір’я Різдва Христового

9.00 год. – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого з вечірнею

18.00 год. – всенічне бдіння (велике повечір’я, утреня) – звершує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій

7 січня 2018 року, неділя – Різдво Христове

7.30 год. – Божественна Літургія святителя Василія Великого

9.00 год. – Божественна Літургія святителя Василія Великого

11.00 год. – Божественна Літургія святителя Василія Великого архієрейським чином (звершує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій)

17.00 год. – велика вечірня. Різдвяні колядки, вітання митрополита Димитрія з Різдвом Христовим духовенством Львівського благочиння

8 січня 2018 року, понеділок – Собор Пресвятої Богородиці

7.30 год. – Божественна Літургія святителя Василія Великого

9.00 год. – Божественна Літургія святителя Василія Великого

11.00 год. – Божественна Літургія святителя Василія Великого архієрейським чином (звершує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій)

18.00 год. – вечірня з колядками

9 січня 2018 року, вівторок – пам’ять першомученика архидиякона Стефана

8.00 год. – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого

10.00 год. – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого архієрейським чином (звершує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій)

18.00 год. – Вечірня з колядками

Храм Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ (вул. Руська, 5)

6 січня 2018 року, субота – Навечір’я Різдва Христового

16.00 год. – Велике Повечір’я та утреня.

7 січня 2018 року, неділя – Різдво Христове

7.00 год. – Божественна Літургія (очолить Митрополит Макарій (Малетич))

9.00 год. – Божественна Літургія

11.00 год. – Божественна Літургія

17.00 год. – Вечірня і колядки

8 січня 2018 року, понеділок – Собор Пресвятої Богородиці

7.30 год. – Божественна Літургія

9.00 год. – Божественна Літургія

11.00 год. – Божественна Літургія

17.00 год. – Вечірня і колядки

9 січня 2018 року, вівторок – пам’ять першомученика архидиякона Стефана

8.00 год. – Божественна Літургія

10.00 год. – Божественна Літургія

17.00 год. – Вечірня і колядки

Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ (вул. Короленка, 3)

6 січня 2018 року, субота – Навечір’я Різдва Христового

17.00 год. – перше всенічне бдіння з літією

7 січня 2018 року, неділя – Різдво Христове

00.00 год. – друге всенічне бдіння з літією (очолить Владика Філарет (Кучеров))

02.30 год. – Божественна Літургія архиєрейським чином (очолить Владика Філарет (Кучеров))

8.00 год. – Божественна Літургія

10.00 год. – Божественна Літургія

17.00 год. – Велика вечірня, очолить Владика Філарет (Кучеров). Колядки

8 січня 2018 року, понеділок – Собор Пресвятої Богородиці

8.00 год. – Божественна Літургія

10.00 год. – Божественна Літургія

17.00 год. – Вечірня, колядки

9 січня 2018 року, вівторок – пам’ять першомученика архидиякона Стефана

8.00 год. – Божественна Літургія

17.00 год. – Вечірня

Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Вірменська, 7)

5 січня 2018 року, п’ятниця

17.00 год. – Літургія Навечір’я Різдва Богоявлення з переданням Вифлеємського вогню

6 січня 2018 року, субота

11.00 год. – Святкова Літургія з чином Водосвяття

7 січня 2018 року, неділя

11.00 год. – Літургія 2-го дня Різдва-Богоявлення

“Духовна велич Львова”