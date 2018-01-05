Райони Львівщини запрошують на різдвяні святкування

Добірка найцікавіших різдвяних фестин, які відбуватимуться у Львівській області цими днями

Різдво на Галичині завжди було одним з найвеселіших свят, сповнене таїнством та обрядами. Тож у прес-службі ЛОДА пропонують відвідати райони Львівщини, щоб відчути атмосферу Різдва та інших зимових свят.

Жовква

Жовква – «ідеальне місто», в якому поєднались 55 пам’яток архітектури світового, національного, регіонального значення та храм, внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО, – церква Пресвятої Трійці.

8 січня о 13.00 на площі Вічевій міста Жовкви відбудеться святкова програма «Різдвяні передзвони» фольклорного колективу «Джерела Розточчя», який щорічно представляє різдвяну коляду на Донеччині. Також до різдвяної коляди приєднаються інші фольклорні колективи Жовківщини.

Щорічно впродовж 8 років до Жовки з’їжджаються учасники колективів вертепу, презентуючи фольклорне дійство народження Ісусика та святкуючи Різдво. Цього року в заході візьмуть участь понад 30 вертепів.

14 січня о 12.30 учасники вертепів зберуться біля Народного дому і пройдуть величною ходою на площу Вічеву. Біля головної ялинки міста на сцені буде відбуватися урочисте відкриття Параду вертепів і виступи колективів, представлення звізд та шопок, святкова коляда.

8 та 14 січня приміщенні Жовківського замку на Вас чекає святкова феєрія «Різдво в замку». У програму заходу входить виставка шопок, майстер-класи з виготовлення різдвяних прикрас, частування пампушками.

Трускавець

IX Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Яскрава Країна»

Зимовий відпочинок у Трускавці дійсно чарівний і казковий. Напередодні Різдва у Трускавці панує унікальна атмосфера свята. У місті ретельно готуються до святкувань та до зустрічі своїх гостей. Щорічно тут організовують та проводять різдвяні вистави, концертно-розважальні програми, фестивалі та ярмарки народних ремесел.

9-12 січня о 12.30 на Майдані Незалежності та в Палаці Культури ім. Т. Шевченка на вас чекає зимовий IX Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Яскрава Країна». Цей фестиваль сповнений зимових розваг, веселощів, дитячого сміху та радощів. А окрім цього, це чудовий майданчик для саморозвитку через майстер-класи, лекції, круглі столи, обмін творчим досвідом з професіоналами.

9 січня о 12.00 на майдані Незалежності гостей вітатимуть різдвяні колядування та вертеп дитячої школи мистецтв ім. Р.Савицького. О 17.00 до святкування приєднається вертеп Народного дому.

14 січня о 12.00 біля бювету мінеральних вод №1 відбудеться відкриття Обласного фестивалю зимового фольклору «Нова радiсть стала» та гала-концерт о 15:00 у санаторії «Трускавець» СБУ.

Самбір

Фестиваль вертепів

12 січня о 12.00 годна площі Івана Франка, м. Самбір відбудеться Свято пампуха. На гостей чекають різдвяна атмосфера, коляда та вертепи, віншування та, звичайно, головний винуватець свята – солодкий пампушок. Завітайте до Самбора й відчуйте дух українських народних традицій.

Бродівський район

Регіональний фестиваль «Коляди і пампуха»

А чи бажаєте ви не лише побачити різдвяне дійство, а й самі долучитися до давніх українських звичаїв? Місто Броди запрошує усіх провести незабутні різдвяні свята разом.

9 січня в районному народному домі в Бродах відбуватиметься регіональний фестиваль «Коляди і пампуха». У програмі заходу відбудеться традиційне та улюблене багатьма Свято пампуха. Гості свята стануть свідками виступів найкращих вуличних вертепів, хорів та зможуть приєднатися до різдвяної забави, заспівавши колядки та віншування.

Пустомитівський район

Районний фестиваль-конкурс «Колядуймо разом-2018!»

У час Різдва-коляди особливо відчувається історичний зв’язок між поколіннями. Перлиною нашої національної культури, безумовно, є українські звичаї, традиційні обрядові дійства зимового фольклору, які об’єднують людей, сприяють збереженню нашої унікальної давньовікової спадщини: вертепного дійства, колядок, щедрівок, віншувань. Побачити на власні очі та оцінити колорит різдвяних традицій можна буде на районному фестивалі-конкурсі «Колядуймо разом 2018». У рамках заходу відбудуться виставки різдвяних шопок , Свято пампуха, виступи авторських, молодіжних, дитячих, вуличних і сільських вертепів та гуртів колядників.

Фестиваль-конкурс «Колядуймо разом 2018» відбудеться у 3 етапи:

1 етап –7-10 січня: в кожному населеному пункті відбудуться виступи автентичних, авторських, молодіжних і дитячих вуличних і сільських вертепів;

2 етап –13-14січня: кращі колективи змагатимуться у трьох народних домах району: с. Оброшино, с. Щирець та с. Звенигород;

3 етап – 21 січня: в районному народному домі м. Пустомити відбудеться гала-концерт кращих вертепів. У виконанні учасників фестивалю, хорових капел звучатимуть традиційні колядки. На гостей чекатимуть проведення майстер-класів із виготовлення дідуха, виставки різдвяних шопок і смачне Свято пампуха.

21 січня о 15.00 у народному домі с. Давидів Пустомитівського району відбудеться святкова концертна програма, яка о 16.00 перейде на площу села, де всіх гостей і мешканців радо забавлять виступи вертепів, колядки, щедрівки та пройде частування кулішем і гарячим чаєм.

Турківський район

Районні огляди вертепів

13-14 січня в культурному центрі «Україна» м. Турка відбудуться виступи вертепів з усіх сіл району. Участь у колядуванні братимуть близько 20 вертепів, як дитячі, так і дорослі колективи.13 січня виступатимуть дорослі колективи, а 14 січня Вас вітатимуть дитячі вертепи. Тут обов`язково буде весело та цікаво.

Яворівський район

Різдвяні зустрічі на честь 70 років розстріляного вертепу

14 січня в народному домі с. Мальчиці Яворівського району о 15.00 відбудеться святкування не лише Різдва, а й 70-річчя розстріляного вертепу. Цей захід має сумну історію. У 1948 році, в ніч з 6 на 7 січня, після Святої вечері, коли родини, помолившись, частувалися за святковим столом, тринадцять хлопців, які щойно повернулися з фронту, переодягнулися в героїв вертепного дійства і пішли в село колядувати. Цього дня енкаведисти проводили у селі облаву. Тільки-но вертеп наблизився до подвір’я місцевого мешканця, з-за тину вдарили автоматні черги. У цей Святий вечір із тринадцяти колядників живими залишилися лише двоє. І досі в селі живе очевидець цих подій, учасник вертепу Михайло Микитин. Тієї ночі в своєму кожусі «Гуцула» чоловік нарахував одинадцять кульових отворів. Щорічно на честь загиблих, щоб пам’ять про них жила і для наступних поколінь, в с. Мальчиці вшановують хлопців-колядників різдвяними зустрічами. У рамках заходу організовують літургію в церкві, панахиду на могилах полеглих і виступи вертепів. Цей захід наповнений колядками та щедрівками, доброю атмосферою.

Сколівський район

Різдвяні Бойківські вечорниці

6 січня, як на небі зійде перша зіронька, о 18.00 у гостинному дворі «Калина» вас запрошують приєднатися до Святої вечері. За святковим столом розкажуть про звичаї та традиції Різдва, про страви, які готують на Святвечір та їх значення.

7 січня о 18.00 гостей тут зустрінуть колядками, вертепами та смачними різдвяними стравами.

8 січня о 17.00 гостинний двір «Калина» запрошує відвідати Різдвяні Бойківські вечорниці, де ви побачите справжні українські традиції, почуєте колядки та візьмете участь у ворожіннях.

Адреса: с. Тухля, вул. І. Франка 145, тел.: +38096-71-81-339, пані Катерина.