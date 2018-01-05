Правоохоронці посилять заходи безпеки під час різдвяних свят

Окрім церков, які правоохоронці обстежуватимуть на наявність підозрілих і небезпечних предметів, основну увагу поліцейські приділятимуть центральним площам міст та сіл, де проводитимуть масові святкові заходи.

Мешканців області просять дотримуватись правил поведінки у публічних місцях, не порушувати правопорядок та бути взаємоввічливими.

У разі, якщо ви стали жертвою чи очевидцем скоєння злочину або правопорушення, повідомляйте про це на оперативну лінію 102 або звертайтеся до поліцейських безпосередньо на вулиці. У такий самий спосіб повідомляйте про підозрілі предмети, виявлені в публічних місцях.

Також нагадаємо: в період зимових свят зростає кількість квартирних крадіжок. Це зумовлено тим, що багато людей святкують не вдома, залишаючи житло без нагляду. Не забувайте про безпеку своїх помешкань, міцно їх зачиняйте, просіть сусідів придивитися за квартирою у час вашої відсутності та не повідомляйте іншим про свої плани.