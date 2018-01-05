П’ять головних різдвяних подій Львова

6 січня о 12.00 на площі Яворського. Винесення різдвяного дідуха

Розпочнеться цьогорічна міська різдвяна програма з винесення традиційного дідуха – символу добробуту. Шостого січня урочиста хода пронесе його з площі Ринок до площі Яворського, де він і стоятиме протягом свят. Формувати колону почнуть об 11.50, а урочисте відкриття відбудеться о 12.00 за участі посадовців, дитячих колективів та хору «Гомін».

Плів цьогорічного дідуха працівник музею народної архітектури та побуту у Львові ім. Кл. Шептицького (Шевченківський гай) Микола Огородник.

«Висота дідуха — 4 метри і він буде тригранним – це конструкція, яка характерна для Галичини. Як і щороку, цього року дідух оновили – у нього доплели близько 70 снопів», – розповіла «Львівській газеті» провідна спеціалістка відділу культурних індустрій ЛМР Мар’яна Загоруйко.

6 січня о 14:00. Святвечір разом в Італійському дворику

Спробувати справжню кутю, борщ з вушками та ще багато традиційних галицьких страв гості міста зможуть 6 січня – у день Святвечора. Страви, які галицькі господині готують у цей день, для відвідувачів Львова готуватимуть працівники ресторану, що розташований в італійському подвір’ї.

За словами однієї з організаторок різдвяних святкувань у Львові, Марти Іванишин, до Львова туристи часто їдуть не лише, аби подивитись місто, а й щоб стати учасником неймовірних дійств і давніх традицій. Куштування святвечірніх страв стане саме такою нагодою.

7-8 січня у дворику Ратуші. Різдвяна вистава «Коли ангели спускаються на землю» від театру «Воскресіння»

Як і останні кілька років, львів’янам і гостям міста пропонують подивитися різдвяну містерію «Коли ангели спускаються на землю» від театру «Воскресіння». Зробити це можна у дворику міської Ратуші, що на площі Ринок, 1.

Театрали обіцяють зробити ваше Різдво незабутнім разом з ангелами, які спустяться з небес, щоб запалити вашу Різдвяну зірку і подарувати вам щастя на весь рік!

Вистави відбуватимуться 7-8 січня із 16.00 до 20.00 щогодини. Вартість квитків – 50 грн. (дитячий) та 100 грн. (дорослий).

7-9 січня у Шевченківському гаю. «Різдво в Гаю»

Традиційні колядки, майстер-класи зі створення ляльок-мотанок, дідушок чи різдвяних павуків з соломи, заняття з ковальства, читання казок для дітей та готування традиційних різдвяних страв – це та ще багато іншого обіцяють тим, хто відвідає вже традиційну для Львова подію – «Різдво в гаю».

Гостям святкування також розповідатимуть про давні звичаї святкування Різдва, запропонують вивчити автентичні колядки.

Повна програма триденного святкування «Різдва у Гаю» тут.

Вартість квитків: для дітей – 20 гривень, для дорослих – 40 гривень.

8 січня у центрі міста. Хода звіздарів

Цю традицію роками підтримують у Львові, і звіздарі по-доброму хизуються своїми унікальними різнобарвними зірками, проходячи центральними вулицями міста до серця ярмарку – головної сцени на ярмарковій площі.

Цьогорічна хода може стати однією з найбільших за останні роки — загалом на святі очікують близько 80-100 звізд. Основна кількість — з Львівщини, однак чекають у місті і гостей з Києва.

«Символом цьогорічного свята буде звізда, яку вдягнуть в камуфляжні шати, яку нестимуть воїни АТО. Називатиметься вона «Героїчна», – розповіла «Львівській газеті» організаторка Надія Дзвоник.

Урочисте дійство пройде площею Ринок та проспектом Свободи.