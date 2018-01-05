На Львівщині податкові міліціонери виявили низку незареєстрованих автозаправок

У перші дні січня 2018 року податкові міліціонери Головного управління ДФС у Львівській області в межах спеціальної операції «Акциз-2018» виявили незареєстровані автозаправки

Так, 2 січня 2018 року працівниками податкової міліції припинено діяльність незаконної АЗС у місті Кам’янка-Бузька, на якій здійснювалась незаконна реалізація не облікованих паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів сумнівного походження без відповідних дозвільних документів. В результаті проведених заходів описано та вилучено автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 100 тис. грн та дизпаливо орієнтовною вартістю 200 тис. грн.

3 січня 2018 року припинено незаконну діяльність АЗС у Стрийському районі. Описано та вилучено автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 200 тис. грн, дизпаливо орієнтовною вартістю 1,5 млн.грн і понад 32 тис. грн готівки від незаконної торгівлі дизпаливом.

Цього ж дня, 3 січня 2018 року, в Яворівському районі податкові міліціонери описали автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 100 тис. грн і дизпаливо орієнтовною вартістю 260 тис. грн.

За всіма фактами складено протоколи за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які скеровано до суду.

Загальна сума описаного і вилученого майна – понад 2,3 млн. грн, зокрема близько 2 млн. грн дизпалива невідомого походження.