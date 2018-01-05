Із Києва до Львова поїде додатковий швидкісний поїзд

Укрзалізниця призначила додатковий рейс Інтерсіті+ з Києва до Львова

Для зручних подорожей пасажирів Укрзалізниця призначила на 9 січня додатковий рейс денного швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 755/756 Київ – Львів – Київ.

Поїзд вирушить із Києва о 23.31 та прибуде до Львова о 05.43. Зі Львова відправлення о 23.00 та прибуття до Києва о 05.16. Маршрут поїзда проляже через Коростень, Здолбунів-Південний.

Найближчим часом буде відкрито продаж квитків на цей поїзд. Квитки можна придбати у касах та через онлайн-систему продажу проїзних документів.