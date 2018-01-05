Івано-франківський дитячий хор заспівав «Молитву на Різдво» (відео)

Дитячий хор «Янчички» та драматичний колектив із Богородчанського району зняли відео та переспівали відому пісню проекту #ПісніВійни “Молитва на Різдво”. Діти створили зворушливу композицію на цей твір і розмістили на YouTube-каналі.

Нагадаємо, «Молитва на Різдво» є шостим синглом соціально-мистецького проекту #ПісніВійни, яку було записано торік напередодні дня Святого Миколая та стала дуже популярною. Її автор – український воїн і бард Зиновій Медюх, більше відомий як Зеник з Майдану. Він написав її, коли повертався додому із фронту в рідний Стрий.

«Їхав додому і думав про всіх тих хлопців, які залишаються захищати нашу землю і при мінус 10-20 градусів, у той час, коли на мирній території усі родинами збираються за святковими столами. Їм, у першу чергу, ця пісня і присвячується», – каже боєць.

Додамо, соціально-мистецький проект #ПісніВійни – це масштабна громадська ініціатива, яка записує у професійній студії звукозапису пісні, створені українськими воїнами, які воювали та досі воюють на сході України. Перші 5 000 дисків з цими піснями було видано за кошт меценатів. А нещодавно стало відомо, що держава профінансує вихід ще 5 000 компакт-дисків з Піснями війни.