Двісті дітей зі сходу України святкуватимуть Різдво на Львівщині

Сьогодні, 5 січня, на Львівщину завітають понад 200 дітей з Донецької області

Упродовж п’яти днів мешканці сходу матимуть можливість пізнати духовне і культурне надбання Галичини. Для дітей розробили цікаву програму святкування Різдва, яке вони зустрінуть у галицьких сім’ях.

«Різдво на Галичині дасть можливість дітям із Донеччини відчути особливу гостинність сімей Львівщини, неповторну духовну атмосферу, яка обіймає кожного з нас і приносить в оселю відчуття миру та злагоди», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації Мирослава Туркало.

Гості з Донеччини проживатимуть у районах Львівщини, де стануть учасниками різноманітних святкувань, а також глибше пізнають звичаї та обряди краю.