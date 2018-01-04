Захисникам «Королівської» бригади передали Вифлеємський вогонь миру (фото)

Під час урочистого вручення Вифлеємського вогню військовослужбовцям «королівської» бригади, військовий капелан отець Володимир Шидловський провів молитву за мир в Україні й побажав нашим захисникам миру в Україні та світлого Різдва Христового в сімейному колі. Про це інформує прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила.

Традиційно на Різдво скаути з усього світу передають Вифлеємський вогонь з країни в країну. До «королівської» бригади вогонь мандрував через Словаччину та Польщу.

Вифлеємський вогонь постійно горить у Вифлеємі, в яскині, місці народження Ісуса Христа, як спомин про прихід на землю Христа – нашого Спасителя – котрий є символом Любові і Миру, визволенням від гріхів. Він визволяє людей з розпачу і дає сил, сподівання і надію.

Вогнем з Вифлеєму люди можуть запалити свічки вдома на Святу вечерю. Крім того, вогонь заносять до сиротинців, лікарень, щоб ті, що перебувають далеко від своїх родин, могли відчути тепло Вифлеємської зірки.

Традиційно Вогонь зберігають у церкві до Йордану – до 19 січня. Потім його можна погасити. Люди можуть брати Вогонь на кожну Святу вечерю.