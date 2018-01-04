Як курсуватимуть маршрутки львівського АТП-1 на Різдво. Графік

Львівське комунальне АТП-1 оприлюднило офіційні графіки курсування громадського транспорту Львова на святкові дні
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Відповідно до інформації АТП-1, у святкові дні маршрутки цього підприємства дещо змінять графіки руху та курсуватимуть так:

  • Кількість транспортних засобів – 3, інтервал руху – 26 хв
  • Перший
  • пл.Галицька – 7:10
  • Галицьке перехрестя – 7:50
  • Перерва
  • пл.Галицька – 10:43-11:36
  • Галицьке перехрестя – 11:23-12:16
  • Останній
  • пл.Галицька – 18:48
  • Галицьке перехрестя – 19:28

  • Кількість транспортних засобів – 3, інтервал руху – 25 хв
  • Перший
  • вул.Університетська – 8:15
  • вул.Городоцька – 7:35
  • Перерва
  • вул.Університетська – 11:10-15:00
  • вул.Городоцька – 10:30-14:20
  • Останній
  • вул.Університетська – 18:20
  • вул.Городоцька – 17:40

  • Кількість транспортних засобів – 10; інтервал руху – 10 хв, ввечері – 20 хв
  • Перший
  • Ашан – 6:30
  • пл.Різні – 7:30
  • Останній
  • Ашан – 22:50
  • пл.Різні – 22:50

  • Кількість транспортних засобів – 3, інтервал руху – 30 хв
  • Перший
  • пл.Різні – 7:20
  • м.Винники – 8:05
  • Перерва
  • пл.Різні – 11:50-12:50
  • м.Винники – 11:05-12:05
  • Останній
  • Пл.Різні – 19:20
  • м.Винники – 20:05

  • Кількість транспортних засобів – 4, інтервал руху – 30 хв
  • Перший
  • вул.Величковського – 7:15
  • пл.Галицька – 8:15
  • Перерва
  • Вул.Величковського – 13:15-14:15, 14:30-15:30
  • Пл.Галицька – 12:15-13:15, 13:30-14:30
  • Останній
  • Вул.Величковського – 19:30
  • Пл.Галицька – 20:30

9

  • Кількість транспортних засобів – 8; інтервал руху – 18 хв, в обід – 36
  • Перший
  • Автовокзал – 6:00
  • с.Муроване – 6:00
  • Останній
  • Автовокзал – 21:00
  • с.Муроване – 21:00

10

  • Кількість транспортних засобів – 5; інтервал руху – 20 хв, в обід – 40 хв
  • Перший
  • Ашан – 6:30
  • Залізничний вокзал – 6:40
  • Останній
  • Ашан – 21:00
  • Залізничний вокзал – 21:00

16

  • Кількість транспортних засобів – 9; інтервал руху – 13 хв, в обід – 26 хв
  • Перший
  • ТЦ Іскра – 5:40
  • Залізничний вокзал – 6:40
  • Останній
  • ТЦ Іскра – 22:05
  • Залізничний вокзал – 22:30

20

  • Кількість транспортних засобів – 10; інтервал руху – 12 хв, в обід – 24 хв
  • Перший
  • вул.Суботівська – 6:00
  • вул.Польова – 6:30
  • Останній
  • вул.Суботівська – 22:00
  • вул.Польова – 22:54

28

  • Кількість транспортних засобів – 8, інтервал руху – 15 хв
  • Перший
  • вул.Варшавська – 7:00
  • с.Рудно – 7:00
  • Перерва
  • вул.Варшавська – 13:45-14:15, 14:18-14:48
  • с.Рудно – 12:45-13:15, 13:18-13:48
  • Останній
  • вул.Варшавська – 20:00
  • с.Рудно – 20:00

29

  • Кількість транспортних засобів – 6; інтервал руху – 20 хв, обід – 40 хв
  • Перший
  • Залізничний вокзал – 6:20
  • м.Винники – 6:20
  • Останній
  • Залізничний вокзал – 21:00
  • м.Винники – 21:00

32

  • Кількість транспортних засобів – 8, інтервал руху – 15 хв
  • Перший
  • пр.Червоної Калини – 6:10
  • Залізничний вокзал – 6:01
  • Перерва
  • пр.Червоної Калини – 13:03-13:40
  • Залізничний вокзал – 14:01-14:40
  • Останній
  • пр.Червоної Калини – 23:04
  • Залізничний вокзал – 22:36

37

  • Кількість транспортних засобів – 7; інтервал руху – 20 хв, в обід – 40 хв
  • Перший
  • вул.Під Голоском – 6:00
  • вул.Хоткевича – 6:09
  • Останній
  • вул.Під Голоском – 21:32
  • вул.Хоткевича – 21:30

45

  • Кількість транспортних засобів – 6, інтервал руху – 10 хв
  • Перший
  • ТЦ Вікторія Гарденс – 6:45
  • пл.Галицька – 7:15
  • Останній
  • ТЦ Вікторія Гарденс – 22:15
  • пл.Галицька – 22:45

46

  • Кількість транспортних засобів – 10; інтервал руху – 14 хв, в обід – 28 хв
  • Перший
  • вул.Миколайчука – 6:00
  • пр.Червоної Калини – 6:00
  • Останній
  • вул.Миколайчука – 22:26
  • пр.Червоної Калини – 22:26

47А

  • Кількість транспортних засобів – 5; інтервал руху – 22 хв, в обід – 44 хв
  • Перший
  • пр.Червоної Калини – 6:30
  • пл.Різні – 7:03
  • Останній
  • пр.Червоної Калини – 21:00
  • пл.Різні – 21:00
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