Як курсуватимуть маршрутки львівського АТП-1 на Різдво. Графік

Відповідно до інформації АТП-1, у святкові дні маршрутки цього підприємства дещо змінять графіки руху та курсуватимуть так:

1А

Кількість транспортних засобів – 3, інтервал руху – 26 хв

Перший

пл.Галицька – 7:10

Галицьке перехрестя – 7:50

Перерва

пл.Галицька – 10:43-11:36

Галицьке перехрестя – 11:23-12:16

Останній

пл.Галицька – 18:48

Галицьке перехрестя – 19:28

2А

Кількість транспортних засобів – 3, інтервал руху – 25 хв

Перший

вул.Університетська – 8:15

вул.Городоцька – 7:35

Перерва

вул.Університетська – 11:10-15:00

вул.Городоцька – 10:30-14:20

Останній

вул.Університетська – 18:20

вул.Городоцька – 17:40

3А

Кількість транспортних засобів – 10; інтервал руху – 10 хв, ввечері – 20 хв

Перший

Ашан – 6:30

пл.Різні – 7:30

Останній

Ашан – 22:50

пл.Різні – 22:50

5А

Кількість транспортних засобів – 3, інтервал руху – 30 хв

Перший

пл.Різні – 7:20

м.Винники – 8:05

Перерва

пл.Різні – 11:50-12:50

м.Винники – 11:05-12:05

Останній

Пл.Різні – 19:20

м.Винники – 20:05

6А

Кількість транспортних засобів – 4, інтервал руху – 30 хв

Перший

вул.Величковського – 7:15

пл.Галицька – 8:15

Перерва

Вул.Величковського – 13:15-14:15, 14:30-15:30

Пл.Галицька – 12:15-13:15, 13:30-14:30

Останній

Вул.Величковського – 19:30

Пл.Галицька – 20:30

9

Кількість транспортних засобів – 8; інтервал руху – 18 хв, в обід – 36

Перший

Автовокзал – 6:00

с.Муроване – 6:00

Останній

Автовокзал – 21:00

с.Муроване – 21:00

10

Кількість транспортних засобів – 5; інтервал руху – 20 хв, в обід – 40 хв

Перший

Ашан – 6:30

Залізничний вокзал – 6:40

Останній

Ашан – 21:00

Залізничний вокзал – 21:00

16

Кількість транспортних засобів – 9; інтервал руху – 13 хв, в обід – 26 хв

Перший

ТЦ Іскра – 5:40

Залізничний вокзал – 6:40

Останній

ТЦ Іскра – 22:05

Залізничний вокзал – 22:30

20

Кількість транспортних засобів – 10; інтервал руху – 12 хв, в обід – 24 хв

Перший

вул.Суботівська – 6:00

вул.Польова – 6:30

Останній

вул.Суботівська – 22:00

вул.Польова – 22:54

28

Кількість транспортних засобів – 8, інтервал руху – 15 хв

Перший

вул.Варшавська – 7:00

с.Рудно – 7:00

Перерва

вул.Варшавська – 13:45-14:15, 14:18-14:48

с.Рудно – 12:45-13:15, 13:18-13:48

Останній

вул.Варшавська – 20:00

с.Рудно – 20:00

29

Кількість транспортних засобів – 6; інтервал руху – 20 хв, обід – 40 хв

Перший

Залізничний вокзал – 6:20

м.Винники – 6:20

Останній

Залізничний вокзал – 21:00

м.Винники – 21:00

32

Кількість транспортних засобів – 8, інтервал руху – 15 хв

Перший

пр.Червоної Калини – 6:10

Залізничний вокзал – 6:01

Перерва

пр.Червоної Калини – 13:03-13:40

Залізничний вокзал – 14:01-14:40

Останній

пр.Червоної Калини – 23:04

Залізничний вокзал – 22:36

37

Кількість транспортних засобів – 7; інтервал руху – 20 хв, в обід – 40 хв

Перший

вул.Під Голоском – 6:00

вул.Хоткевича – 6:09

Останній

вул.Під Голоском – 21:32

вул.Хоткевича – 21:30

45

Кількість транспортних засобів – 6, інтервал руху – 10 хв

Перший

ТЦ Вікторія Гарденс – 6:45

пл.Галицька – 7:15

Останній

ТЦ Вікторія Гарденс – 22:15

пл.Галицька – 22:45

46

Кількість транспортних засобів – 10; інтервал руху – 14 хв, в обід – 28 хв

Перший

вул.Миколайчука – 6:00

пр.Червоної Калини – 6:00

Останній

вул.Миколайчука – 22:26

пр.Червоної Калини – 22:26

47А