Як курсуватимуть маршрутки львівського АТП-1 на Різдво. Графік
Львівське комунальне АТП-1 оприлюднило офіційні графіки курсування громадського транспорту Львова на святкові дні
Відповідно до інформації АТП-1, у святкові дні маршрутки цього підприємства дещо змінять графіки руху та курсуватимуть так:
1А
- Кількість транспортних засобів – 3, інтервал руху – 26 хв
- Перший
- пл.Галицька – 7:10
- Галицьке перехрестя – 7:50
- Перерва
- пл.Галицька – 10:43-11:36
- Галицьке перехрестя – 11:23-12:16
- Останній
- пл.Галицька – 18:48
- Галицьке перехрестя – 19:28
2А
- Кількість транспортних засобів – 3, інтервал руху – 25 хв
- Перший
- вул.Університетська – 8:15
- вул.Городоцька – 7:35
- Перерва
- вул.Університетська – 11:10-15:00
- вул.Городоцька – 10:30-14:20
- Останній
- вул.Університетська – 18:20
- вул.Городоцька – 17:40
3А
- Кількість транспортних засобів – 10; інтервал руху – 10 хв, ввечері – 20 хв
- Перший
- Ашан – 6:30
- пл.Різні – 7:30
- Останній
- Ашан – 22:50
- пл.Різні – 22:50
5А
- Кількість транспортних засобів – 3, інтервал руху – 30 хв
- Перший
- пл.Різні – 7:20
- м.Винники – 8:05
- Перерва
- пл.Різні – 11:50-12:50
- м.Винники – 11:05-12:05
- Останній
- Пл.Різні – 19:20
- м.Винники – 20:05
6А
- Кількість транспортних засобів – 4, інтервал руху – 30 хв
- Перший
- вул.Величковського – 7:15
- пл.Галицька – 8:15
- Перерва
- Вул.Величковського – 13:15-14:15, 14:30-15:30
- Пл.Галицька – 12:15-13:15, 13:30-14:30
- Останній
- Вул.Величковського – 19:30
- Пл.Галицька – 20:30
9
- Кількість транспортних засобів – 8; інтервал руху – 18 хв, в обід – 36
- Перший
- Автовокзал – 6:00
- с.Муроване – 6:00
- Останній
- Автовокзал – 21:00
- с.Муроване – 21:00
10
- Кількість транспортних засобів – 5; інтервал руху – 20 хв, в обід – 40 хв
- Перший
- Ашан – 6:30
- Залізничний вокзал – 6:40
- Останній
- Ашан – 21:00
- Залізничний вокзал – 21:00
16
- Кількість транспортних засобів – 9; інтервал руху – 13 хв, в обід – 26 хв
- Перший
- ТЦ Іскра – 5:40
- Залізничний вокзал – 6:40
- Останній
- ТЦ Іскра – 22:05
- Залізничний вокзал – 22:30
20
- Кількість транспортних засобів – 10; інтервал руху – 12 хв, в обід – 24 хв
- Перший
- вул.Суботівська – 6:00
- вул.Польова – 6:30
- Останній
- вул.Суботівська – 22:00
- вул.Польова – 22:54
28
- Кількість транспортних засобів – 8, інтервал руху – 15 хв
- Перший
- вул.Варшавська – 7:00
- с.Рудно – 7:00
- Перерва
- вул.Варшавська – 13:45-14:15, 14:18-14:48
- с.Рудно – 12:45-13:15, 13:18-13:48
- Останній
- вул.Варшавська – 20:00
- с.Рудно – 20:00
29
- Кількість транспортних засобів – 6; інтервал руху – 20 хв, обід – 40 хв
- Перший
- Залізничний вокзал – 6:20
- м.Винники – 6:20
- Останній
- Залізничний вокзал – 21:00
- м.Винники – 21:00
32
- Кількість транспортних засобів – 8, інтервал руху – 15 хв
- Перший
- пр.Червоної Калини – 6:10
- Залізничний вокзал – 6:01
- Перерва
- пр.Червоної Калини – 13:03-13:40
- Залізничний вокзал – 14:01-14:40
- Останній
- пр.Червоної Калини – 23:04
- Залізничний вокзал – 22:36
37
- Кількість транспортних засобів – 7; інтервал руху – 20 хв, в обід – 40 хв
- Перший
- вул.Під Голоском – 6:00
- вул.Хоткевича – 6:09
- Останній
- вул.Під Голоском – 21:32
- вул.Хоткевича – 21:30
45
- Кількість транспортних засобів – 6, інтервал руху – 10 хв
- Перший
- ТЦ Вікторія Гарденс – 6:45
- пл.Галицька – 7:15
- Останній
- ТЦ Вікторія Гарденс – 22:15
- пл.Галицька – 22:45
46
- Кількість транспортних засобів – 10; інтервал руху – 14 хв, в обід – 28 хв
- Перший
- вул.Миколайчука – 6:00
- пр.Червоної Калини – 6:00
- Останній
- вул.Миколайчука – 22:26
- пр.Червоної Калини – 22:26
47А
- Кількість транспортних засобів – 5; інтервал руху – 22 хв, в обід – 44 хв
- Перший
- пр.Червоної Калини – 6:30
- пл.Різні – 7:03
- Останній
- пр.Червоної Калини – 21:00
- пл.Різні – 21:00