У Турці відбудеться дитячий турнір «Диво-шашки у сніжних Карпатах – 2018»

У середу, 10 січня, в приміщенні Турківської школи-інтернату, відбудеться дванадцятий командний дитячий турнір «Диво-шашки у сніжних Карпатах»

Участь у турнірі візьмуть спортсмени з Києва, Вінниці, Івано-Франківська, Луцька, Житомира, Харкова, Львова, Закарпаття, Молдови, Білорусі.

Окрім змагань, на учасників заходу чекає змістовний відпочинок. Спортсмени відвідають музей «Бойківщина», прикордонну заставу в селі Сянки, спортивну базу Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України. Також юні шашкісти з України та закордону матимуть змогу покататись на лижах і санках, оглянути районний конкурс вертепів, а також взяти участь у щедруваннях на Старий Новий Рік.

Стартує турнір 10 січня о 15:00 і триватиме до 14 січня.

Організатори турніру – Турківська РДА, Турківська ДЮСШ «Юність», Львівська обласна федерація шашок за підтримки «Ніка Захід», «Єврологістика», благодійного фонду «Милосердя» та місцевих благодійників.