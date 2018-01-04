У Стрийському районі в господарській будівлі згоріла корова

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, о 21:33 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в с. Довголука Стрийського району.

На момент прибуття рятувальників вогонь поширився перекриттям будівлі та спричинив загибель корови.

Рятувальники запобігли подальшому поширенню вогню та врятували від згорання три будівлі.

Пожежу локалізували о 23:16 і ліквідували о 00:51. Вогнем знищено дах і перекриття повністю, речі домашнього вжитку на площі 200 кв.м і корову.

До ліквідації пожежі залучили 18 рятувальників і 4 одиниці спецтехніки.

Унаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють.