У мешканців вулиці Хімічної та прилеглих до неї до обіду не буде води

Водопостачання припинили у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на розі вулиць Хімічна-Лемківська

Сьогодні, 4 січня, з 09:30 до 14:30 у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на розі вулиць Хімічна – Лемківська припинено водопостачання на прилеглих вулицях. Про це поінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал».

Водопостачання припинено на таких вулицях: Хімічна, Ставова, Реміснича, Циганівка, Малинова, Підрічна, частково Липинського, Городницька, Лемківська, Перекопська, Східна, Дашкевича, Гайдамацька, частково Б.Хмельницького, Жовківська, Януша, частково Замарстинівська та прилеглі до них.