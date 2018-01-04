У львів’янина вкрали сейф з прикрасами, документами та понад 18 000 доларів

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, в Галицький відділ поліції 30 грудня звернувся 47-річний мешканець Львова. За словами чоловіка, невідомі особи, підібравши ключ до вхідних дверей, проникли в його квартиру та викрали звідти металевий сейф. В ньому були особисті документи потерпілого, золоті прикраси та гроші в сумі 18 500 доларів США.

Працівники поліції встановили, що до крадіжки причетна 29-річна мешканка міста Рівне та її приятель, мешканець Радехівського району.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Суд ухвалив рішення взяти зловмисницю під варту. Щодо запобіжного заходу для її напарника, то його мають визначити найближчим часом.

Досудове розслідування триває.