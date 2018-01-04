Сучасні цифрові слухові апарати

Буквально двадцять років тому ми й уявити собі не могли такого асортименту і нових можливостей цих пристроїв. Однак у такому поширенні є й мінуси. Слухові апарати стали продавати скрізь, де тільки можна, включаючи вулицю і звичайні кіоски. Але мало хто знає, що підібрати слуховий апарат не так вже просто.

Навіщо взагалі потрібні слухові апарати?

У сучасному світі, на жаль, вже не тільки вік став причиною погіршення слуху. Все частіше приглухуватістю стала страждати молодь, а дрібні порушення іноді виявляються навіть у дітей.

Перш, ніж людина зрозуміє, що слух став пропадати, вона зазнає цілий ряд симптомів. Наприклад:

важко чути тихі звуки;

важко розчути діалог в галасливій компанії або обстановці;

неможливість сприймати мову одночасно кількох осіб;

гучні звуки і жвава бесіда викликають хворобливі відчуття у вухах.

Куди звертатися при виявленні проблем?

Навіть якщо ви впевнені, що страждаєте приглухуватістю або помітили значне погіршення якості слуху – ніколи не беріть слуховий апарат самостійно! Все дуже просто: слуховий пристрій призначається пацієнтам далеко не завжди, а лише в крайньому випадку. Саме тому, перш за все, вам необхідна консультація сурдолога, на якій він визначить ступінь втрати слуху і підбере оптимальне лікування. При необхідності підкаже, який слуховий апарат придбати.

У Львові ви можете звернутися в Центр Слуху «Беттертон» і отримати безкоштовну консультацію. Наш фахівець врахує всі найважливіші фактори, включаючи ваш спосіб життя і допоможе підібрати слуховий пристрій.

Якість апарата – це дуже важливо!

Компанія Starkey вже давно відома на ринку слухових апаратів і допомогла не одному пацієнтові знайти комфортний спосіб життя знову. В пристроях використовуються новітні технології, і ви отримаєте максимально якісне звучання на всіх рівнях частот. Крім того, на всі апарати компанії вам обов’язково нададуть гарантію.

Діагностика слуху

Важливим етапом обстеження є діагностика слуху. Проводиться вона шляхом аудіометрії та отоскопічного огляду. Під час перевірки фахівець вивчає показники пацієнта та визначає наявність у нього протипоказань до використання тих чи інших слухових пристроїв.

Наприклад, людина з хронічним отитом не може користуватися внутрішньовушними та канальними слуховими апаратами.

Завдяки спеціальному приладу – «аудіометру» – пацієнту міряють пороги сприйняття тонів на різних частотах, що дозволяє зрозуміти, наскільки знижений слух. У результаті прилад видає графічне зображення – «аудіограму», на основі якої ставиться діагноз.

Персоналізація пристрою

Після придбання слухового апарату його можна налаштувати максимально під ваші потреби, спосіб життя, особисті побажання та з урахуванням результатів обстеження. Фахівець запропонує вам декілька відповідних моделей і розповість, в чому перевага кожної з них. По закінченню налаштування пристрою буде проведено мовний тест, що дозволить переконатися в тому, що вам комфортно.

Гарантія

Сучасні слухові апарати служать досить довго – від 5 років і більше. Хоча, перш за все, все залежить від правильного догляду за ним. Чистіть вушний вкладиш вчасно, періодично міняйте елементи живлення, звертайтеся в центр за профілактичним обслуговуванням і ваш слуховий апарат прослужить вам значно довше!

Вибирайте для себе найкраще і звертайтеся в наш Центр Слуху «Беттертон».

У Львові ви знайдете нас за адресою: вул. Городоцька, 44 (перший поверх)

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