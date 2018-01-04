Стан ґрунтів навколо Грибовицького сміттєзвалища погіршився

Держекоінспекція провела моніторинг території Грибовицького сміттєзвалища за 2017 рік. Якщо рівень забруднення води залишається незмінним останні роки, то ґрунти з року в рік, і навіть з місяця у місяць, стають бруднішими

Як пояснили «Львівській газеті» у Держекоінспекції Львівської області, моніторили території безпосередньо навколо сміттєзвалища. Тобто не далі, ніж за 1,5 км від підніжжя полігону. А також в сторону автодороги Львів – Жовква.

«Виявлено забруднення саме по важких металах. Деякі з них є канцерогенами. Це ртуть, свинець, кадмій. Звичайно, що це небезпечно. Якщо ситуацію не стабілізувати, то далі буде ще гірше», – розповіла начальниця відділу інструментально-лабораторного контролю Тетяна Боднарчук.

Навколо полігону є землі Грибович та Збиранки. Зона впливу самого сміттєзвалища поки що не поширюється безпосередньо на людські городи. Однак проблема у тому, що якщо на початку функціонування сміттєзвалища, у 1964 році, поблизу зовсім не було людських осель, то нині з року в рік їх стає все більше.

«Скажімо, зі сторони дороги Львів – Жовква почали вже будувати будинки. Це вже компетенція сільських рад визначати, чи можуть люди там жити», – каже еколог.

Нагадаємо, Грибовицьке сміттєзвалище постановили закрити ще у 2003 році. Підставою для такого рішення стали дослідження води та ґрунтів, які показали значні перевищення небезпечних для здоров’я мешканців хімічних елементів.