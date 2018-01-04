Школярів і студентів запрошують до участі у фестивалі-конкурсі «Змагаймось за нове життя!»

Школярів і студентів запрошують зареєструватися для участі у Всеукраїнському фестивалі-конкурсу учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці.

Конкурс проводять у чотирьох вікових категоріях: серед учнів 1-4 класів, 5-7 класів, 8-9 класів, серед учнів 10-11 класів і студентської молоді.

Номінації фестивалю: «декламація», «інсценізація», «твір», «науково-пошукова робота», «малюнок», «аудіовізуальний твір», «вокал».

Конкурс складатиметься з трьох етапів: 1-й етап – регіональний, 2-й етап –відбірковий, 3-й етап – фінальний.

Для участі у фестивалі-конкурсі потрібно на сайті заповнити електронну заявку учасника відповідно до номінації та вікової категорії, або відправити заявку на e-mail: konkurs_lesya@ukr.net.

Заявки приймають до 10 лютого 2018 року.