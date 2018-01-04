Підвищення посадового окладу військових відтермінували

Згідно з Постановою №1052 від 27 грудня 2017 р. «Про внесення зміни до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. N 704», нову схему грошового забезпечення військовослужбовців, анонсовану на 2018-й, перенесли на 2019 рік.

«Внести зміну до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. N 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (Офіційний вісник України, 2017 р., N 77, ст. 2374), замінивши цифри «2018» цифрами «2019», – йдеться у документі.

Водночас міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що постанова набуде чинності одночасно з ухваленням закону, що змінює принципи нарахування військових пенсій, – інформує видання «Лівий берег».

«Постанова №704 мала змінити складові грошового забезпечення. До кінця року ми повинні були прийняти закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців, на жаль, це не вдалося. Ми відтермінували 704-ту постанову, але хоча там написано на рік – за фактом до моменту ухвалення закону. Як тільки закон буде ухвалено – наступного дня ми введемо в дію цю постанову», – сказав Рева.

Він запевнив, що відтермінування введення постанови Кабміну №704 від 30 серпня не впливає на розмір грошового забезпечення військових, оскільки він визначається законом про державний бюджет.

«Військовослужбовцям і силовикам, кому бюджетом передбачені виплати у більшому розмірі, вони будуть їм здійснюватися з 1 січня в повному розмірі … Підвищене грошове забезпечення військовослужбовці отримуватимуть, просто структура їх забезпечення не зміниться, а могла б змінитися», – сказав він.

Рева відзначив, що сьогодні в структурі грошового забезпечення військових основна частина (оклад) низька, а додаткова (доплата за військове звання, вислугу років, премії) – велика. Натомість Постанова №704 передбачає збільшення частки основних виплат і зниження додаткових. Вона спрощувала систему нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям та скасовувала 20 додаткових надбавок і винагород з 36, які існують зараз.

Нагадаємо, 30 серпня 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив нову схему грошового забезпечення військовослужбовців, прийнявши постанову № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».

З 1 січня 2018 року, як передбачала постанова, посадовий оклад військових мав би залежати від прожиткового мінімуму. Це забезпечило б щорічне зростання розміру грошового забезпечення військовослужбовців залежно від підвищення соціальних стандартів у державі.

Окрім того, посадові оклади військових мали збільшитися в середньому в 4,5 разу. Крім того, постанова запроваджувала зростання окладів за військові звання. До того ж документ зберігав основні виплати військовослужбовцям, зокрема надбавку за особливості проходження служби військовослужбовцями в розмірі до 100% посадового окладу з урахуванням окладу за військове звання та надбавки за вислугу років. Зберігаються також надбавки за службу в умовах режимних обмежень та за кваліфікацію. Було заплановано й подальше преміювання військовослужбовців.

Також відтермінована постанова зберігала виплату матеріальної допомоги для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення. І передбачала виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які підписали свій перший контракт – від 8 до 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Постановою також було збережено окрему щомісячну винагороду військовослужбовцям за безпосередню участь у зоні проведення АТО. З нового року військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення, мали б виплачувати винагороду в розмірі не меншому, ніж 10 000 гривень, а військовослужбовцям, які виконують завдання в інших місцях проведення АТО – не менш ніж 4 500 гривень.