Патрульні виявили у Львові чоловіка, розшукуваного за крадіжку на Миколаївщині

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, чоловіка зупинили та перевірили в базі даних. Громадянин нервував і намагався піти геть. Перевірка в базі показала, що чоловік перебуває в активному розшуку та що є постанова суду про затримання його з ціллю приводу. Громадянин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ККУ (крадіжка) та розшукувався Первомайським відділом поліції. Патрульні зв’язалися з черговою частиною та доставили 32-річного чоловіка до Шевченківського відділу поліції. Особу передали слідчим для етапування в Первомайськ Миколаївської області.