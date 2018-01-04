На хабарі у Львівській області затримали заступника мера (фото)

Посадовець вимагав від підприємця тисячу доларів США за погодження дозвільних документів і подальше сприяння в його господарській діяльності

Працівники Управління захисту економіки в Львівській області Нацполіції задокументували злочинну схему «додаткового заробітку» заступником голови однієї з міськрад області. За грошову винагороду він пообіцяв посприяти у встановленню двох пунктів обміну валюти.

Сьогодні, 4 січня, оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції спільно зі слідчими Головного управління обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області затримали зловмисника під час отримання неправомірної вигоди. Про це інформує департамент захисту економіки Національної поліції України.

Правоохоронці вилучили тисячу доларів США, одержану як хабар.

Фігуранту загрожує покарання, передбачене ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.