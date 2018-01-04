На Тростяні рятувальники відшукали 20-річного юнака

Хлопець заблукав, коли спускався з гори

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 3 січня о 19:16 до рятувальників надійшло повідомлення, що в сел. Славське Сколівського району, спускаючись із гори Тростян, в темну пору доби заблукав хлопець 1997 року народження.

На пошуки заблукалого скерували рятувальників Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби та залучили снігохід.

О 19:51 рятувальники знайшли юнака на вершині гори Тростян. Медичної допомоги він не потребував.

За повідомленням ГУ ДСНС Львівщини, 3 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби надали допомогу 4 травмованим туристам-лижникам.

Туристи під час катання на лижних трасах гір Тростян і Високий Верх отримали травми ніг та рук. Рятувальники спустили травмованих до підніжжя гір і передали медикам для надання подальшої допомоги.

Головне управління ДСНС України у Львівській області наголошує: в місцях масового відпочинку і на гірськолижних трасах лижники мають забезпечувати взаємну безпеку.