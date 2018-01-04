На різдвяні свята «гаряча лінія» міста працюватиме в посиленому режимі

«Гаряча лінія» у Львові працюватиме в посиленому режимі. Тому мешканці впродовж свят, як і завжди, можуть повідомити про проблеми чи будь-які непередбачувані ситуації у місті й отримати оперативну допомогу.

Окрім того, оперативну інформацію про проведення аварійних чи ремонтних робіт від служб міста можна буде дізнатися на порталі 15-80 http://1580.lviv.ua/

Нагадаємо, телефонувати на короткий номер 1580 «гарячої лінії» з мобільного можуть абоненти операторів «Vodafone», «Лайфселл» та «Київстар».