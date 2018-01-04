Головним символом Різдвяного фестивалю у Львові стане звізда «Героїчна»

У понеділок, 8 січня, у Львові відбудеться фестиваль «Спалах Різдвяної звізди», а також традиційна Хода звіздарів

Початок ходи – о 12.00, від храму Пресвятої Євхаристії (вул. Музейна, 1).

Цьогоріч свято Різдва об’єднає два великі різдвяні фестивалі у Львові: III Міжнародний різдвяний фестиваль та XII фестиваль «Спалах Різдвяної звізди». Сотні львів’ян і гостей міста зможуть пройтися у сяйві різдвяних красунь, які щороку спалахують новим змістом, новими ідеями, аби прославити народженого Бога.

У ході візьмуть участь творчі колективи із Республіки Польща, Республіки Білорусь, Республіки Туреччина та Словацької республіки, львів’яни та гості міста.

Головним символом цьогорічного фестивалю є звізда «Героїчна», створена з предметів військової амуніції за проектом «Військово-польовий арт» Павла Роутера. Звізду XІІ Різдвяного фестивалю «Спалах Різдвяної звізди» урочисто нестимуть воїни АТО.

Ідея фестивалю зародилася у Музеї народної архітектури і побуту у Львові ім. Климентія Шептицького. Нині фестиваль є одним із найяскравіших і найбільш видовищних різдвяних заходів Львова й не тільки. Завдяки організаторам та ентузіазму майстрів звіздарської справи – Богдану Новаку, Михайлу Швецю, а також підтримці компанії «Львівські ярмарки», виготовляти звізди і долучатися до «Ходи звіздарів» стало новою доброю різдвяною традицією.

Програма заходу:

12.30 – формування колони звіздарів. Храм Пресвятої Євхаристії (площа Музейна,1)

13.00 – початок ходи

13.05 – вул. Ставропігійська

13.10 – площа Ринок. Коляда біля шопки

13.15 – вул. Катедральна

13.20 – вул. Театральна

13.30 – пам’ятник Діві Марії. Коляда

13.40 – пам’ятник Тарасові Шевченку. Коляда

13.50 – сцена біля Оперного театру

14.00 – церемонія посвяти у звіздарі

15.00 – колядують звіздарі та творчі колективи