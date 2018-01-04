Цьогорічні святкування Нового року були найспокійнішими за останні п’ять років

У період із 30 грудня по 1 січня в країні зареєстровано 5,6 тисячі кримінальних правопорушень, що є найнижчим показником за останні п’ять років

У цей період, правоохоронці зафіксували зниження рівня злочинності у вчиненні злочинів майнового характеру. Так, на території держави було вчинено 13 розбійних нападів (у порівнянні з середнім зафіксованим показником – 33), 131 грабіж (у середньому – 195), крадіжок – 2404 (у середньому – 3250). Про це поінформували у департаменті комунікації Національної поліції України.

Під час вихідних днів до органів і підрозділів поліції надійшло 1817 повідомлень про факти вчинення ДТП. Порівняно з минулими роками цей показник є одним із найнижчих за останні п’ять років (у середньому – 2062).

Нагадаємо, в новорічну ніч до охорони громадського порядку на території всієї країни було залучено понад 10 тисяч правоохоронців.