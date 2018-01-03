Жахлива ДТП на Городоцькій: постраждали троє людей (фото, відео)

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 2 січня о 19:00 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Городоцька, 212 сталося зіткнення трьох автомобілів: BMW Х5, Volkswagen Golf 3 і «ВАЗ 2109».

Унаслідок ДТП постраждали троє людей. Їх із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у Комунальну 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.

Рятувальники 2 ДПРЧ м. Львів провели роботи з деблокування 2 потерпілих із понівечених автівок.

Обставини події встановлюють правоохоронці.