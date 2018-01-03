Ярослав Жукровський хоче поновитись, але не бачить себе надалі на державній службі

Начальника Львівського обласного управління юстиції Ярослава Жукровського звільнили із займаної посади. Відповідний наказ видали 28 грудня. Офіційною причиною стало «перевищення повноважень».

«29 грудня троє осіб з Міністерства юстиції приїхали, аби вручити мені цей наказ. Мені дивно, чому мене не викликали, не сказали, що я роблю щось не так, і не сказали написати заяву на звільнення, а зробили це таким способом», – говорить пан Жукровський.

За його словами, причин звільнення, які потрактували як перевищення повноважень, зазначено декілька.

«Перша причина – наказ, відповідно до якого будь-який вхід підлеглих до державних реєстрів має бути лише на підставі письмового подання. Але підставою такого наказу була інформація про те, що начальники змушували підлеглих моніторити інформацію про забудовників тощо, аби потім, очевидно, думати про якусь систему. Я зруйнував цю систему. Друга підстава – я видав наказ про створення групи швидко реагування проти рейдерства. У Львівській області вона була однією з найефективніших. Ще один пункт – цинічний: я нібито не виконав доручення міністра про те, що працівників управління мали залучати до мобільних точок доступу до правової допомоги. А я залучав державних виконавців. Але вони є працівниками управління, і це абсурд», – пояснив журналістам екс-начальник.

Посадовець пов’язує своє звільнення зі спробами зламати усталені схеми та з боротьбою з корупцією у системі, яку він вів останні два роки.

2 січня пан Жукровський підписав наказ про своє звільнення, але водночас повідомив журналістам, що планує оскаржити його в суді.

«Я впевнений, що виграю цю справу. Моє звільнення є незаконним, необґрунтованим і абсурдним. Я хочу довести це в суді, поновитися на посаді і завершити деякі розпочаті справи. Однак свого майбутнього саме у такій державній службі я не бачу», – сказав Жукровський.

Ярослав Жукровський очолив обласне управління юстиції у Львівській області у квітні 2015 року. Він був одним із постмайданних держслужбовців, які зайняли важливі посади у владі. Неодноразово Ярослав Жукровський відкрито говорив, що його призначення та методи роботи не подобаються багатьом.

На першу прес-конференцію новий начальник запросив журналістів в управління і показав кабінети колишнього начальства, зокрема таємні кімнати, що були в кабінетах начальника та заступника. Антикварні меблі з них невдовзі по тому передали в місцевий РАЦС.

Одні з перших нововведень Ярослава Жукровського на посаді – вільний вхід в управління для всіх, довгі особисті прийоми громадян та великий монітор у приймальні начальника, на який в режимі онлайн безперервно виводять зображення з його кабінету.

Запам’ятався пан Жукровський і чіткою проукраїнською позицією, що теж подобалось не усім. Так, торік щодо нього проводили службове розслідування за заявою-зверненням громадянина Олега Юника стосовно можливих неправомірних дій начальника львівського управління юстиції. У своєму зверненні Олег Юник посилався на заяву Ярослава Жукровського про те, що він під час співбесід при прийомі на роботи запитує у потенційних працівників, коли народився Степан Бандера, та просить процитувати пісню «Лента за лентою». У листопаді Міністерство юстиції України закрило це дисциплінарне провадження.