У новорічну ніч львівськими трамваями скористалися близько 15 тисяч пасажирів

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», у новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня 2018 р, працювали трамвайні маршрути № 3, 6, 8

За ніч вони виконали 33 рейси.

«Три трамвайні маршрути № 3, № 6 та № 8, які працювали впродовж новорічної ночі з 31 грудня на 1 січня 2018 року, перевезли близько 15 тисяч пасажирів. Такі дані виведено із зібраної у нічний період грошової виручки від реалізації квитків на проїзд», – повідомив Іван Бондар, речник ЛКП «Львівелектротранс».

Найпопулярнішим напрямком став сихівський маршрут № 8. За підрахунками, він перевіз щонайменше 7 тисяч пасажирів, на другому місці маршрут № 3 – близько 5 тисяч пасажирів, маршрут № 6 – 3 тисячі пасажирів. Загалом у новорічну ніч працювали семеро водіїв, які виконали 33 рейси.