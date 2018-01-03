У Львові встановили шопку на площі Музейній

Ідея встановлення шопки на площі Музейній належить працівникам Свічкової мануфактури.

«У час новорічних та різдвяних свят, мануфактуру відвідує велика кількість не лише львів’ян, а й туристів і гостей міста з метою придбати свічку для різдвяного столу або ж виготовити її власноруч. Кожного року ми намагаємось повністю передати особливу атмосферу Різдва не лише в самій Мануфактурі (в цьому нам неабияк допомагає магія свічок), а й на площі, перед будинком. Торік ми поставили оригінальну дерев’яну ялинку з санями. Цього ж року вирішили, що окрасою площі стане саме різдвяна шопка», – розповів засновник Свічкової мануфактури Андрій Сидор.

Для виготовлення шопки запросили майстра Юрія Бакая та художницю Уляну Нищук. За задумом творців елементи в шопці є традиційними – це фігури Ісуса Христа, Матері Божої, святого Йосипа та баранчиків. А от зовнішня оздоба дещо нестандартна.

«Зверху шопка накрита бляхою та символізує суворий, подеколи жорстокий світ. Однак ми також хотіли підкреслити, що в особливий час Різдва в серцях людей народжується надія на краще. Тому символом нових мрій та сподівань стала дерев’яна зірка, яка служить орієнтиром в духовному житті кожного, як колись стала орієнтиром для трьох царів, які знайшли Боже дитя», – художник та іконописець Уляна Нищук.

Обличчя на фігурах розмальовані в народному стилі. Це інспірація Уляни, котру вона почерпнула з іконописання на склі, яке поширене на Гуцульщині та Буковині.