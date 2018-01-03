У Червонограді підліток обікрав автівку

У Червоноградський відділ поліції 2 січня із заявою про крадіжку звернувся 56-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з його автомобіля ВАЗ, запаркованого біля будинку, було викрадено автомагнітолу й інші речі.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, правоохоронці з’ясували, що до скоєння злочину причетний 14-річний мешканець Червонограда. Наразі перевіряють його причетність до скоєння інших злочинів, вирішують питання правової кваліфікації злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України.