Синоптики застерігають про ожеледицю на дорогах

Мерія закликає водіїв та пішоходів бути обачними під час руху

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області та у Львові впродовж 4 – 5 січня вночі та вранці на окремих ділянках доріг – ожеледиця.

Водіїв закликають бути максимально уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами. Слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу.

Максимально обережними просять бути і пішоходів: носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених місцях.