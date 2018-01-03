Серед львівських залізничників – спалах кишкової інфекції після корпоративу

Працівники «Львівської залізниці» з симптомами гострої кишкової інфекції почали звертатися по медичну допомогу після святкування 25 грудня корпоративної вечірки в готельно-ресторанному комплексі «Арго», що на вул.Шевченка, 186 у Львові. Зокрема, 27-28 грудня до медиків звернулося 8 осіб. Одну особу госпіталізували в КЗ ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня», 7 осіб проходять амбулаторне лікування у Львівській клінічній лікарні на залізничному транспорті філії ЦОЗ ПАТ «Укрзалізниця». Стан госпіталізованого пацієнта – важкий, стан осіб, які перебувають на амбулаторному лікуванні – середньої важкості. Про це поінформувало Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

За словами постраждалих, під час святкування вони вживали різні страви, зокрема печінковий торт.

На 2 січня було зареєстровано вже 13 випадків гострої кишкової інфекції серед працівників ПАТ «Українська залізниця» РФ «Львівська залізниця», ВСП «Львівська дирекція залізничних перевезень» ст. Клепарів. З них госпіталізовано двох людей, 11 – на амбулаторному лікуванні.

Фахівці Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області та Львівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області провели перевірку ресторанно-готельного комплексу «Арго», щоб встановити причини й обставини, що сприяли виникненню спалаху. За виявлені під час перевірки порушення було складено протокол на керівника закладу, фахівці надали пропозиції щодо усунення порушень.

Епідеміологічна ситуація залишається на контролі ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області.