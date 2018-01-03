Розпочався відбір охочих узяти участь в Іграх нескорених 2018 року

Цього року п’ятнадцять учасників нашої збірної вдруге візьмуть участь у міжнародних змаганнях у Сіднеї (Австралія). Про це повідомляє сайт Ігор нескорених.

Зареєструватися на відкриті спортивні тестування можуть ветерани та чинні військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, а також добровольчих формувань, які мають посвідчення учасника бойових дій та були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій в АТО або в ході миротворчих операцій за участю України.

Збір заявок на відкриті спортивні тестування триває з 1 січня до 25 лютого 2018 року.

Спортивне тестування у Львові відбудеться 10 березня.

Реєстрація заявки на відкриті спортивні тестування є обов’язковою для всіх охочих стати членом національної збірної у Іграх нескорених і доступна за посиланням.