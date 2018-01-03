Побожне захоплення Брезіцького

Львів’янин Віталій Кошлак звинувачує відомого львівського підприємця Назарія Брезіцького та його спільників у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Останній, увійшовши до Кошлака в довіру (за попередньою змовою організованої групи осіб) не виконав жодного пункту підписаного між ними договору і через підставних осіб шахрайськими методами незаконно заволодів майном ТОВ «Львівморепродукти».

28 грудня 2017 року група осіб у складі: Ірини Сідловської, Олега Мотника, Христини Брезіцької, а також шістьох невідомих кремезних чоловіків, фізично захопила підприємство та змінила замки на дверях ТОВ «Львівморепродукти».

Під час захоплення на території підприємства перебував співвласник (50%) «Львівморепродуктів» Пилип Кошлак. За його свідченнями, о 22:30 Назарій Брезіцький у супроводі невідомих осіб увірвався на підприємство та зайшов у його кабінет, де й наніс йому численні побої. Під час нанесення тілесних ушкоджень, Брезіцький погрожував та вимагав від Кошлака переписати на нього 50% корпоративних прав «Львівморепродуктів».

Дивом вирвавшись з рук нападників Пилип Кошлак, незважаючи на переслідування, залишив місце подій та викликав поліцію. На момент прибуття поліції нападники встигли втекти. Лікарі зафіксували у Пилипа Кошлака численні забої та травми.

Варіанти спробували розібратись, що це за «історії з 90-х» відбуваються на підприємстві «Львівморепродукти», хто такий Назарій Романович Брезіцький, з ким співпрацює і що про нього відомо.

І, як виявилось, відомо досить багато. І, до речі, цей текст набуває особливої актуальності, якщо врахувати жагуче прагнення Назарія Брезіцького стати народним депутатом, на що й спрямовані усі його зусилля. Особливого «цимесу» цій історії додають й розмови про співпрацю Назарія Брезіцького зі скандальним суддею Сихівського суду – Сергієм Лєсним. На одному етапі Брезіцький співпрацював з суддею Львівського апеляційного адмінсуду Сергієм Богаченко, згодом у його схемах «засвітився» суддя Жовківського райсуду Володимир Мікула, а тепер йому на зміну прийшов й Сергій Лєсний.

Назарій Брезіцький досить відома особа в ділових колах Львова. Президент ним же не так давно «віджатого» ВАТ «Сортнасіннєовоч» (опис подій на цьому підприємстві можна почитати в інтернеті); засновник Благодійного фонду «Справа Скарбека»; реальний власник юридичної фірми «Абданк» (Аbdаnk), керівником якого є Ірина Сідловська; інвестиційної компанії «Ампір», молодіжного товариства «Полум’я честі», девелоперських, консалтингових та інших фірм під назвою концерн «Абданк».

Протягом останнього року Назарій Брезіцький всіляко намагався заволодіти ТОВ «Львівморепродукти», що знаходиться у Львові на вул. Опришківській 5. Як розповів Варіантам директор «Львівморепродуктів» Віталій Кошлак, минулоріч він, за попередньою пропозицією купівлі вирішив продати своє підприємство Назарію Брезіцькому, «бізнесмену з християнською мораллю», як останній любить себе називати. На той момент Віталій Кошлак навіть і не здогадувався в яку історію він потрапить.

Після погодження умов купівлі-продажу підприємства чоловіки підписали договір, згідно з яким Віталій Кошлак мав безоплатно передати 50% власності статутного капіталу ТОВ «Львівморепродукти» Назарію Брезіцькому або іншій особі на вимогу останнього.

За отримання половини капіталу ТОВ «Львівморепродукти» Назарій Брезіцький зобов’язувався закрити існуючу заборгованість підприємства перед ТОВ «Фінанс Траст Груп» та був уповноваженим на ведення перемовин із кредитором. Інших 50% «Львівморепродуктів» Брезіцький повинен був придбати лише після того, як сплатить борг перед ТОВ «Фінанс Траст Груп».

Під час перемовин, які вів Назарій Брезіцький, 26 квітня 2016 року ТОВ «Фінанс Траст Груп» надіслало ТОВ «Львівморепродуктам» листа, який передбачав можливість спрощення залишку боргу, якщо «Львівморепродукти» вчасно сплачуватимуть його згідно чіткого графіку. У разі не закриття всього боргу в визначені терміни, домовленість про спрощення втрачала силу і сума боргу поверталась до першопочаткових показників (збільшувалась, фактично, вдвічі).

Як зазначив Віталій Кошлак, спочатку справи у «Львівморепродуктів» йшли згідно домовленостей: на письмове прохання Назарія Брезіцького 50% підприємства переписали на його матір, Галину Брезіцьку. Згідно з даними Youcontrol, Галина Брезіцька є співвласницею 14 підприємств. У більшості із них частка її акцій становить понад 50%. У далекому 1996 році щодо Галини Брезіцької вже порушували кримінальну справу за шахрайство.

Після того Брезицький взявся виконувати свою частину договірних зобов’язань – виплачувати кредит «Фінанс Траст Груп». Проте, робив це недовго. Згодом стало відомо, що Брезицький сплатив лише частину боргу і перестав виплачувати іншу. Сам Брезіцький запевняв, що все іде згідно плану і він вчасно закриє заборгованість. Але вчасно він її так і не закрив, адже незакриття ним заборгованості згідно термінів і було однією із найважливіших складових частин його рейдерського плану, повна суть якого стане зрозумілою згодом.

Відчувши підступ в діях Назара, «Львівморепродукти» спробували врятувати ситуацію і тому сплатили решту боргу, що залишився, власними силами. Після того, як ТОВ «Фінанс Траст Груп» отримало всі потрібні за кредитним договором гроші, взимку 2017 року воно видало «Львівморепродуктам» довідки про те, що «зобов’язання за кредитними договорами припинені і ТОВ «Фінанс Траст Груп» до ТОВ «Львівморепродукти» претензій не має» (дослівно). Тобто, незважаючи на несуттєве протермінування виплати кредиту, на яке, можливо, свідомо пішов Брезіцький, ТОВ «Фінанс Траст Груп» все ж погодилось з тим, що «Львівморепродукти» виконали всі фінансові зобов’язання перед ним.

Виконавши свої фінансові зобов’язання перед ТОВ «Фінанс Траст Груп» у повному обсязі та отримавши про це вказані вище довідки, ще не усвідомлюючи всієї глибини шахрайської схеми, 20 лютого «Львівморепродукти» скерувало листа до останнього із проханням вилучити записи про іпотеку та обтяження на майно, яке перебувало під кредитною заставою, з відповідних Державних реєстрів.

Суть шахрайської комбінації почала виявлятися тоді, коли майже через місяць, 17 березня, іпотека, незважаючи на численні дзвінки і звернення до іпотекотримача – ТОВ «Фінанс Траст Груп» – не була ним знята. Згодом «Львівморепродукти» отримали листа, у якому «Фінанс Траст Груп» взагалі відмовилось зняти обтяження із майна і заявило, що «Львівморепродукти» не дотримались графіків сплати кредиту і тому підприємство не виконало свої фінансові зобов’язання перед ним. Більше того, у цьому листі «Фінанс Траст Груп» вказало, що видані ними раніше довідки про припинення кредитних договорів слід вважати недійсними. В психіатрії така поведінка називається «дисоціативним розладом ідентичності»: спочатку погодився, а потім передумав; сьогодні «так», а завтра – «ні».

«На цьому етапі мені стало зрозуміло, що між Назарієм Брезіцьким та «Фінанс Траст Груп» існує змова. Абсолютно переконаний, що Брезіцький попередньо домовився з «Фінанс Траст Груп» про те, що він навмисно протермінує виплату тіла кредиту і тим призведе до зриву попередніх домовленостей, після чого «Фінанс Траст Груп» відступить йому право вимоги, але вже на значно більшу суму. Сам же Брезіцький готувався вимагати від мене або більш ніж вдвічі більшу суму від затраченої, або односторонньо переписати на себе майно «Львівморепродуктів».

І все це задля того, щоб не виплачувати мені попередньо домовленої суми коштів (за інших 50% «Львівморепродуктів», – ред). Це і був його початковий задум, бо хотів за копійки набути право власності підприємством, не виконуючи письмові домовленості між нами. А що стосується виданих мені довідок, то тут сталось якесь фантастичне непорозуміння в середині структури «Фінанс Траст Груп». Тому що, насправді, згідно логіки шахрайської задумки, я не мав тоді отримати їх на руки. Невідомі мені ключові фігури в середині компанії, що вочевидь перебували у змові з Брезіцьким, прогавили видачу мені цих довідок рядовими юристами, які чесно виконували свою роботу і не знали про існування змови. Тобто, я спокійно мав отримати ці довідки, хоча за задумом шахраїв – аж ніяк ні. Впевнений, що ті керівники, що перебували у змові з Брезіцьким, просто легковажно віднеслись до своїх обов’язків у всій цій аферистичній затії, що в подальшому призвело до ускладнення виконання ними свого брудного плану» – пояснив Віталій Кошлак.

Відтак ТОВ «Львівморепродукти» у пошуках справедливості та з метою зупинити свавілля 20 квітня звертається до господарського суду Львівської області аби повернути назад своє майно, що досі перебувало в іпотеці ТОВ «Фінанс Траст Груп». Вже наступного дня позовну заяву ТОВ «Львівморепродукти» направили за підсудністю до Господарського суду м. Києва, де наразі й відбувається розгляд справи.

Продовжуючи реалізацію шахрайської схеми, через 5 днів після звернення представниками ТОВ «Львівморепродукти» до суду, 25 квітня ТОВ «Фінанс Траст Груп» відступає своє право вимоги на іпотеку досі невідомій «прокладці» – ТОВ «Оптимум Фактор». Право вимоги на 5 мільйонів гривень «Фінанс Траст Груп» продає всього лише за 15 тисяч гривень. Цього ж дня, «Оптимум Фактор» відступає отримане право на іпотеку вже Олегові Мотнику. Всі ці операції завіряються протягом одного дня і одним і тим самим приватним нотаріусом у місті Києві. Олег Мотник – рідний брат дружини Назарія Брезіцького – Христини. Ось такий збіг.

Після того, як Олег Мотник отримав право вимоги на вже припинений кредитний договір, то він, не надіславши підприємству жодного документа із вимогою виконати умови вже припиненого кредитного договору та нітрохи не переймаючись нормами ділової етики і законністю дій, одразу перереєстровує майно «Львівморепродуктів» на себе.

«У мене до ТОВ «Фінанс Траст Груп» головне запитання: якщо ви вважали, що недоотримали 15 000 гривень, то чому спочатку не звернулись до мене з вимогою сплатити цю суму? Покажіть мені, будь ласка, ще такого бізнесмена, який відступає право вимоги на 5 мільйонів гривень усього за 15 000 гривень. Та і від кого пан Мотник міг взагалі дізнатись про наші стосунки з ТОВ «Фінанс Траст Груп»?», – риторично запитав Віталій Кошлак.

Також слід зазначити, що майже рік тому, згідно з ухвалою Сихівського суду від 14 березня 2016 року, на майно ТОВ «Львівморепродукти» наклали арешт з метою унеможливлення його відчуження третім особам.

«Продовжуючи свій злочинний намір на заволодіння майном організованою групою під керівництвом Назара Брезіцького та Ірини Сідловської, на підставі підробленої довіреності від ТОВ «Львівморепродукти» на Ольгу Сергеєву, яка співпрацює з Брезіцьким, було подано заяву до Сихівського суду про зняття згаданого арешту з майна ТОВ «Львівморепродукти». На підставі вказаного підробленого документу у травні 2017 року Сихівський райсуд зняв арешт з майна ТОВ «Львівморепродукти», – стверджує Віталій Кошлак.

Саме після зняття арешту за допомогою підробленої довіреності Мотник 17 червня здійснив перереєстрацію майна «Львівморепродуктів» на себе. Ще через кілька днів, 23 червня, Олег Мотник передав у заставу практично все майно «Львівморепродуктів» двом іншим учасникам «темних справ»: Вірі Старчак та Ользі Михалейко. Всі вони, за словами Віталія Кошлака, співпрацюють із Назаром Брезицьким.

Варіанти звернулися за коментарем до Назарія Брезіцького, однак він не зміг з нами поспілкуватися через велику зайнятість. Згодом помічниця Брезіцького повідомила нам, що про такий бізнесовий конфлікт вона нічого не знає і тому нічого не може прокоментувати.

«За останній рік я чув не одну погрозу з боку Назарія Брезіцького в адресу себе та членів моєї родини; я став жертвою того, про що чув тільки в телевізорі – жертвою аферизму та рейдерства. Мене дивує те, що у країні, яка крокує до Європи, підприємців цинічно грабують в самому центрі західної столиці і впоратися з подібними рейдерами майже неможливо. Куди дивляться правоохоронні органи України? У судах Львова та області є маса однотипних справ щодо рейдерських захоплень підприємств, де фігурує одна і та сама людина – Брезіцький Назарій Романович, але правоохоронні органи нічого не роблять. А кримінальних справ на нього вже скільки! Подібне ж відбувається не лише зі мною, оскільки є купа подібних епізодів. І найстрашнішим тут є те, що пан Назар зібрався в народні депутати, зібрався вершити долю нашої країни. Уявляєте? Пан Брезіцький Назарій, схаменіться! Хто риє іншому яму, той в неї і впаде!» – обурюється Віталій Кошлак.

«Львівморепродукти» продовжують відстоювати правду у судах Києва та Львова. У якості забезпечення позову «Львівморепродуктів» до Олега Мотника про скасування державної реєстрації на майно («Львівморепродуктів», – ред.) за рішенням Личаківського суду наклали арешт на вказане майно, до розгляду справи по суті. Втім, це не зупинило поплічників Брезіцького від захоплення вказаного майна.

За словами пана Віталія, якщо мовчати та не боротись з подібними проявами беззаконня, що є однією із основних внутрішніх функцій держави, то вірус рейдерства може вкінець поглинути всю нашу країну, з подальшою її втратою основних ознак державності. Викорінення злочинних угруповань – принципове завдання будь-якої влади.

Не «Львівморепродуктами» єдиними

Варіанти знайшли ще одного підприємця, який стверджує, що також постраждав внаслідок змови його бізнесових колег із Брезіцьким. Це Тарас Чепурний – екс-заступник голови правління колективного сільськогосподарського підприємства «Гряда», село Гряда, Львівська область.

Тарас Чепурний розповів про те, як Назарій Брезіцький спільно з керівництвом підприємства заволоділи майном КСП «Гряда».

«У 2012 році я почав працювати в КСП «Гряда» з ініціативи голови правління Ірини Гординської. Банк конфісковував у неї все майно, вона нас (із іншими бізнесменами, які згодом стали акціонерами, – ред.) знайшла і запросила до співпраці, аби викупити майно у банку. Ми його викупили, поділили 50 на 50% з метою майбутнього бізнесу. Ми почали працювати і отримувати непогані прибутки. Згодом ми захотіли від Ірини Гординської звіту та плану на майбутнє, адже фінансову частину вела саме вона. І тут почались всякі непорозуміння: вона зникла з кінця вересня 2012 року і аж до квітня 2013 року. Ми її не могли впіймати, офіційно і неофіційно намагались її викликати, але це ніяк не вдавалось. Тобто звіту щодо того, скільки саме і куди пішли гроші, ми не мали, адже крім того, що ми допомогли викупити майно у банку, ми ще додатково вклали свої кошти у те, аби підприємство запрацювало» – розповів Тарас Чепурний.

За словами Тараса Чепурного, у червні 2013 року чоловік Ірини Гординської Андрій Брантюк нібито позичає в Назарія Брезіцького 2 500 000 гривень та укладає договір позики. І, як не дивно, поручителем у цьому була саме Ірина Гординська, яка підписала з Брезіцьким договір поруки, заставою в якому виступило майно КСП «Гряда». На фінальному етапі комбінації Назар Брезіцький подає позовну заяву про стягнення з підприємства згаданих 2 500 000 гривень. І справу зроблено. Просто «книжна» схема.

«Договори позики і поруки вони (Ірина Гординська, Андрій Брантюк та Назарій Брезіцький, – ред.) уклали заднім числом, адже вони були датовані 2011 роком, а тоді ми якраз напрацьовували всі документи, зокрема і щодо боргів КСП «Гряда» перед банком. Також, заднім числом вони підробили і документи про збори пайовиків», – зауважив Тарас Чепурний.

Як зазначив Тарас Чепурний, Назарій Брезіцький у Жовківському райсуді співпрацює зі суддею Володимиром Мікулою, який стабільно виносить рішення на користь «львівського бізнесмена».

«Брезіцький співпрацює з суддею Мікулою, який на сьогодні вже виніс на користь Брезіцького 17 рішень. І незалежно від того, на якому боці є Брезіцький, всі рішення приймаються на його користь. Більше того, під час судових засідань (щодо стягнення 2 500 000 гривень з КСП «Гряда», – ред.) нам не надали оригіналів договорів позики та поруки. Ми звернулись із кримінальним провадженням, аби вилучити їх, адже спочатку в суді нам показали документи з однією печаткою, потім із іншою. Зрештою, ми добилися того, аби отримати ці документи, хотіли віддати їх на експертизу давності, але і тут нічого не вдалося, бо експертний відділ на вулиці Липинського відповів, що у них немає спеціаліста, який би зміг провести таку експертизу. А на експертизу до Києва слідство так і не надіслало ці документи. Станом на сьогодні жодного оригіналу з цих документів вже немає, їх дивним чином втратили», – наголосив Тарас Чепурний.

За його словами, цю справу не закрили й дотепер і вона тягнеться вже четвертий рік поспіль. За фактом розкрадання майна КСП «Гряда» Іриною Гординською та Назарієм Брезіцьким відкрили кримінальне провадження.

«Ми боремося до сьогодні. На підприємстві нічого робити не можемо, там все вже в руїнах. А вони нам викручують руки через різні свої корупційні схеми. У них сильні корумповані позиції у прокуратурі і поліції Львівщини. Витребують відкриті кримінальні провадження, тримають їх по кілька місяців, подають липові документи», – розвів руками Тарас Чепурний.

Також він додав: сьогодні у Львові та області є чимало підприємців, які постраждали від махінацій Назарія Брезіцького. І з кожним днем, на жаль, їх стає все більше.

«Він – шахрай високого рівня. Хоча навіть не тільки шахрай, а й добрий психолог, знає, коли і як саме діяти, вміє дуже впливати на людей. Він розробляє цілу схему, як краще в певний кризовий момент дістатись до людини. До неї приходять і кажуть: віддай нам половину, бо заберемо все, що маєш. А коли ти вже оговтуєшся, то Брезіцький вже, як правило, встиг із цього скористатись. Він підробляє документи, підписи, так окутує людину павутиною, що коли вона відходить від шокового стану, то вже не має толком куди діватись, бо змушена з ним «співпрацювати», – пояснив Тарас Чепурний.

Тарас Чепурний також наводить ще один приклад діяльності Назара. За його словами, від дій останнього постраждали мешканці гуртожитку, що розташований поруч із керамічним заводом на Левандівці.

«Сам будинок був у захаращеному стані, Львівська міськрада вирішила, що нехай люди доробляють його власним коштом, оформляють право власності, вселяються та й живуть. Мешканці так і зробили. Але тут з’явився «майстер схем» Назар, який, звичними йому прийомами тероризує людей, каже, що міська рада не мала права такого дозволяти, бо це будинок керамічного заводу. Також Брезіцький мав компромат на одного зі співвласників заводу, от він і пішов судитися щодо того гуртожитку», – додав Тарас Чепурний.

Наостанок чоловік зауважив: «Незважаючи на витрачений час, зусилля та судову тяганину я впевнений, що зможу перемогти у боротьбі з діяльністю «колекціонера кримінальних справ» Брезіцького».

«Сьогодні, повірте, є ще багато фактів шахрайської діяльності Назара Брезіцького. Просто є чимало людей, які не можуть чи не хочуть говорити про таку проблему. А ще є ряд осіб, які бояться і слова сказати, бо хвилюються, щоб не втратити взагалі все, що мають. Але маючи таку проблему, я знайшов тих, хто зустрівся з такою ж. Думаю, до нас незабаром приєднається ще не менше 10 осіб. Зараз це тільки початок, потім ми далеко підемо, от побачите» – додав Тарас Чепурний.

varianty.lviv.ua

фото: facebook-сторінка Назарія Брезіцького