Перекрито рух транспорту на вул. Генерала Чупринки

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від сьогодні, 3 січня, з 09.00 і до 18.00 4 січня буде перекрито рух транспорту на вул. Генерала Т. Чупринки (від вул. Київської до вул. Новий Світ)

Рух транспорту цією ділянкою вулиці перекриють у зв’язку з проведенням робіт з ремонту аварійного каналізаційного випуску від фундамента до вуличного каналізаційного колектора житлового будинку на вул. Генерала Т. Чупринки, 34.

На час проведення ремонтних робіт об’їзд громадського транспорту відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

Нагадаємо, також тимчасово змінять маршрут трамваї №2. Вони курсуватимуть за зміненим напрямком: вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. І. Франка – вул. Личаківська – Погулянка та у зворотному напрямку.