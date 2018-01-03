Напередодні Різдва правоохоронці перевірять храми

Про це сьогодні, 3 січня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий під час відеоселекторної наради за участі представників центральних органів виконавчої влади та керівників територіальних підрозділів, – інформує департамент комунікації Національної поліції України.

За словами Сергія Ярового, в період різдвяних свят на території держави відбудуться богослужіння у храмах за участю щонайменше чотирьох мільйонів вірян.

«Храми мають відповідати вимогам безпеки прихожан. Відтак наголошую на необхідності проведення обстежень культових споруд», – заявив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Окрім того, Сергій Яровий наголосив на залученні до забезпечення публічної безпеки та правопорядку достатньої кількості сил і засобів для виконання поставлених завдань під час різдвяних свят. Зокрема, і підрозділами Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, до забезпечення охорони публічного порядку прід час новорічних святкувань залучили понад 10 тисяч працівників Національної поліції та Національної гвардії. Особовий склад поліції в областях працював у посиленому режимі.