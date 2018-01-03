Львівські патрульні завели собак

Смоккі та Мартін – дві останні собаки, які залишилися у притулку. Та сьогодні зранку їх забрали до патрульної поліції. Тут вони тепер житимуть.

«Ми вже давно були у роздумах, аби завести чотирилапого на управлінні і все якось руки не доходили. А тут почули, що ЛКП «Лев» закривають на карантин і тих, кому не вдасться знайти господаря – відпустять, де зловили. Ми вирішили діяти негайно, тому ще не зовсім були готові з облаштуванням «побуту» чотирилапих», – зазначив начальник Управління Роман Пилипенко (Roman Pylypenko).

Тож поки що собаки живуть у позичених вольєрах. Хоча незабаром їм облаштують власні.

У поліції розповідають, шо Смоккі – молоденька самка, яку виловили на Рясному, а Мартіна – її старшого друга – знайшли на початку проспекту Чорновола. Собак зареєстрували за усіма правилами, чіпували, видали жетони і паспорти. Також, вони мають необхідні щеплення.

Сьогодні зранку в ЛКП “Лев” не залишилося жодної собаки. Останніх двох чотирилапих, які жили в одному вольєрі і були друзями, перед закриттям на карантин підприємства забрали до патрульної поліції у Львівській області. Тепер руденькі стали, так би мовити, «домашніми» улюбленцями патрульної поліції. Поки що вони живуть у вольєрі, який позичили небайдужі, а вже згодом їх переселять у власний.

Головне завдання, яке будуть виконувати Мартін та Смоккі – це піднімати настрій патрульним.